Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «Офис в кармане»

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги второго этапа акции «Офис в кармане». По ее условиям клиенты, оформившие подписку на электронную квитанцию за тепло и горячую воду до 30 сентября, могли выиграть смартфоны. Всего в розыгрыше призов поучаствовали более 19 тысяч человек.

Победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел. Ими стали два клиента из Чебоксар и Новочебоксарска. Также до 31 октября «ЭнергосбыТ Плюс» планирует вручить смартфон жителю Йошкар-Олы.

Акция «Офис в кармане» проходила в филиале Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» с мая по июнь и с августа по сентябрь. В первом этапе энергокомпания также вручила три смартфона клиентам из Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы. Все они отказались от бумажной квитанции в пользу электронной.

Сделать это можно:

в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;

в личном кабинете на сайте: https://chuvashia.esplus.ru;

с помощью специалистов офисов продаж и обслуживания клиентов: https://chuvashia.esplus.ru/offices/.

«Переход на электронную квитанцию предоставляет неоспоримые преимущества для пользователей. Во-первых, это обеспечивает доступ к счету через интернет, что позволяет клиентам получать и оплачивать его в любое удобное для них время. Во-вторых, переход на электронный формат является значительным шагом на пути к сохранению окружающей среды. И, несомненно, гарантируется безопасность и сохранность данных квитанции», – отмечает директор филиала Вячеслав Зданович.

В течение года «ЭнергосбыТ Плюс» проводит большое количество акций для своих клиентов. Такие инициативы помогают пользователям услуг узнавать о новых возможностях, цифровых сервисах, которые делают взаимодействие с компанией оперативным и простым. Подробнее об акциях компании можно узнать в специальном разделе на официальном сайте: https://chuvashia.esplus.ru/promo/.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.