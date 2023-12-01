«Теплые сказки» от «Т Плюс»: путешествие в мир народной мудрости и фольклора

«Т Плюс» представила новый проект – «Теплые сказки». Это уникальная книга, в которую вошли 17 сказок коренных и малых народов, проживающих в регионах присутствия компании. Каждое произведение изложено на русском языке и национальном языке того народа, фольклору которого она принадлежит.

В книге представлены две сказки из Марий Эл и Чувашии: «Пояс лешего» и «Пукане» («Кукла»). Они позволят читателям познакомиться с культурой двух соседних республик, в которых «Т Плюс» осуществляет свою деятельность. Все произведения озвучены и доступны к прослушиванию на сайте. Проект смог создать атмосферу, близкую к народным рассказам и передаче устного наследия.

Многие сказки раньше не издавались и хранились только в памяти носителей языка. Для сбора материалов были организованы специальные литературные экспедиции. Эксперты искали сказки, которые отразят мифы и представят читателям редкие сюжеты.

Рецензию к «Теплым сказкам» написала Александра Баркова – кандидат филологических наук, автор книги «Введение в мифологию» и «Славянские мифы: от Велеса и Мокши до птицы Сирин и Ивана Купалы». Она отметила, что в сказках собрана не только культура, но и история целых поколений и народов.

Проект «Теплые сказки» реализован в рамках ESG-стратегии Группы «Т Плюс», которая нацелена на достижение целей устойчивого развития в части экологической, социальной и управленческой деятельности компании.