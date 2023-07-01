Более 400 километров русел рек очистят в 2023 году по нацпроекту «Экология»

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 400 километров русел рек и 3 тысяч гектаров водохранилищ и озер планируется расчистить в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

«В 13 регионах страны к концу 2023 года планируют завершить мероприятия по расчистке рек и озер в рамках нацпроекта „Экология“. Ожидается, что по результатам года общая протяженность расчищенных участков русел в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ составит 412,8 километра», — говорится в сообщении.

Ближе всего к завершению расчистка реки Жидкая Солянка в Саратовской области, которая проводится с 2021 года. Подрядчик уже убрал из русла свыше 30 тысяч кубометров донных отложений, которые ухудшали состояние реки. Завершить все работы планируют в конце лета. К этому же сроку в Республике Крым расчистят 10 километров русла реки Салгир и ее притоков. Предстоящей осенью завершится восстановление реки Берсут в Татарстане, балки Большая Черепаха в Ростовской области, реки Саранки в Мордовии, а также реки Борзовки в Нижегородской области. Разработка проектов для будущих мероприятий продолжается в Пермском крае для реки Гайвы, в Ростовской области для реки Черной и в Брянской области для второго этапа расчистки реки Десны.

«Реализация большинства мероприятий идет по плану. Отдельным регионам, в частности Тамбовской, Орловской, Брянской областям, следует повышать исполнительскую дисциплину и четко соблюдать установленные сроки. Стопроцентное достижение целей национальных проектов — приоритет, обозначенный главой государства», — заявила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб, чьи слова приводятся в сообщении.

Также работа идет на 40 водохранилищах страны, озерах Байкал и Онежское. К концу года планируется восстановить свыше 3 тысяч гектаров акваторий. В целом на мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в 2023 году Росводресурсы направили более 2,5 млрд рублей.

О нацпроекте

Одной из целей нацпроекта «Экология» является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления, экологической реабилитации и расчистки минимум 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов водоемов, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора. Работы идут в 55 регионах страны. Благодаря мерам по оздоровлению рек и водоемов с 2019 года удалось привести в порядок свыше 352 км русел рек и более 17 тысяч гектаров акватории водоемов. Экологические условия проживания улучшились для 12,5 млн человек.