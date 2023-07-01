В Чебоксарском аэропорту опровергли информацию о «выселении» клуба ДОСААФ

Накануне в одном из СМИ была опубликована статья «Чебоксарский клуб ДОСААФ выгоняют с территории по подготовке добровольцев СВО». В пресс-службе аэропорта разъяснили фактическую ситуацию с клубом.

Международный аэропорт Чебоксары является аэродромом совместного базирования, где помимо обслуживания пассажирских рейсов осуществляет свою деятельность авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Располагается клуб на закрытой территории аэродрома, и к нему применяются все требования законодательства в области обеспечения безопасности полетов. А именно, нахождение посторонних на территории аэродрома допускается строго при соблюдении пропускного режима.

В связи с нарушениями этих требований деятельность авиационно-спортивного клуба в настоящее время проверяют надзорные органы. Ни о каком захвате территории речь не идет, подчеркивают в ООО «Международный аэропорт Чебоксары».