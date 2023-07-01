В Чебоксарском аэропорту опровергли информацию о «выселении» клуба ДОСААФ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото: www.cap.ru

Накануне в одном из СМИ была опубликована статья «Чебоксарский клуб ДОСААФ выгоняют с территории по подготовке добровольцев СВО». В пресс-службе аэропорта разъяснили фактическую ситуацию с клубом.

Международный аэропорт Чебоксары является аэродромом совместного базирования, где помимо обслуживания пассажирских рейсов осуществляет свою деятельность авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Располагается клуб на закрытой территории аэродрома, и к нему применяются все требования законодательства в области обеспечения безопасности полетов. А именно, нахождение посторонних на территории аэродрома допускается строго при соблюдении пропускного режима.

В связи с нарушениями этих требований деятельность авиационно-спортивного клуба в настоящее время проверяют надзорные органы. Ни о каком захвате территории речь не идет, подчеркивают в ООО «Международный аэропорт Чебоксары».

«Что же касается подготовки добровольцев, то аэропорт не располагает сведениями, что на аэродроме совместного базирования планировались какие-то ни было учения по подготовке добровольцев для СВО. Занятия учащихся курсов начальной военной подготовки «Звезда» при ДОСААФ, согласованы с аэропортом и осуществляются в стороне от контролируемой зоны. ООО «МАЧ» никак не может препятствовать занятиям НВП», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Опубликовано: 26 июля 2023 г.


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