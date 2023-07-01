Городское лесничество создадут в Чебоксарах для сохранения леса от незаконной вырубки

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Городское и участковые лесничества впервые создадут на муниципальных землях в Чебоксарах, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Денис Спирин. Это позволит сохранить деревья от незаконных вырубок.

«Мы приняли решение о создании городского лесничества и участковых лесничеств на землях, находящихся в муниципальной собственности, и сегодня провели первое расширенное совещание. Организация (отдел) будет отвечать за управление и развитие лесов в пределах города, а также обеспечение безопасности лесных территорий», — написал Спирин.

По его словам, на следующей неделе разработают дорожную карту по проектированию лесничеств, которая определит, в частности, площадь, границы и территорию участковых лесничеств.

«Данная практика будет внедрена в городе впервые. <…> Мы стремимся к улучшению экологической ситуации, сохранению биоразнообразия и созданию комфортной среды для жителей Чебоксар», — добавил Спирин.

В Минприроды Чувашии ТАСС пояснили, что лесопарковый пояс — это зона с ограниченным режимом природопользования, предназначенная в основном для отдыха жителей. В лесничестве можно вести лесохозяйственную деятельность, заниматься лесоустройством и лесовосстановлением, но в то же время запрещаются незаконная вырубка и строительство.