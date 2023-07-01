Удар «ножницами» и первая победа «Химика-Августа»

После динамичных тренировочных сборов вурнарская команда «Химик-Август» стартовала во второй лиге дивизиона Б по футболу в четвертой группе. В первом туре подопечные Александра Ешкина приехали в гости к команде «Торпедо Миасс» (Челябинская область). А уже в следующей игре «химики» принимали в родных стенах коллектив «Динамо-Барнаул».

К первому официальному матчу сезона наш коллектив подходил с хорошим настроем, а тут еще и удобный соперник. Однако торпедовцы испытывали огромное желание наконец-то прервать неудачную серию матчей с вурнарцами. И первый тайм полностью подтвердил намерения хозяев поля — они контролировали игру и открыли счет в матче. Но уже в начале второй половины встречи нападающий вурнарцев Александр Давыденко роскошным ударом «ножницами» через себя направил мяч в сетку ворот торпедовцев. До конца игры цифры на табло не изменились — итоговая ничья 1:1.

«Ждали игру, где будет много борьбы и накала. В первом тайме многое не получилось из-за большого количества брака, — сказал главный тренер «Химика-Августа» Александр Ешкин на послематчевой пресс-конференции. — А после корректировок в перерыве во втором тайме была совсем другая картина».

Приехав домой, после удачной стартовой встречи подопечные Александра Ешкина готовились в микроцикле к матчу с «Динамо-Барнаул» — сильным и грозным соперником, который претендует на статус лидера четвертой группы. Однако вурнарцы также ставят перед собой самые амбициозные задачи. И чтобы их достичь и обрести внутреннюю уверенность, нашим футболистам важно было одержать первую победу.

Кстати В предсезонке «Химик-Август» провел несколько товарищеских встреч, и в одной из контрольных игр со счетом 2:1 победил подмосковные «Химки», которые в прошлом сезоне выступали в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.

Игра стартовала с курьезного момента — во время углового после серии рикошетов мяч отскочил от Романа Шалина за линию ворот гостей к радости болельщиков «химиков». После забитого гола с каждой минутой накал сражения неумолимо возрастал. Особенно отличились динамовцы, которые шли в жесткие подкаты, хватали за футболки, останавливая контратаки наших игроков. Как итог — к концу встречи барнаульцы заработали шесть желтых карточек. Отрадно, что серьезных травм удалось избежать.

Если возвращаться к футбольным аспектам, то первый тайм как по счету, так и по игре остался за вурнарцами. «Химики» еще не раз могли упрочить лидерство, но не хватало четкости в завершающей стадии атак.

После перерыва ситуация поменялась — динамовцы оказывали серьезное давление. Порой только чудо или нехватка исполнительского мастерства гостей спасали от пропущенного мяча. Однако, как гласит пословица — как веревочке не виться, а конца не миновать. На 81-й минуте гости после розыгрыша углового сравняли счет. Казалось, что дело шло к логической ничьей. Болельщики уже начали покидать стадион, но тут бац — Роман Шалин поднял на ноги всех зрителей, забив решающий гол ударом головой на последних минутах встречи!

Таким образом, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Химика-Августа».

Старожил и капитан «Химика-Августа» (на снимке — в центре) Артем Бычков яростно сражался за мяч в каждом единоборстве. Фото VK.com