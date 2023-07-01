В зернохранилища «Чувашхлебопродукта» поступила первая партия зерна нынешнего урожая

Более 220 тонн пшеницы доставлено от сельхозпроизводителя Чебоксарского округа, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Качество поступаемой продукции с полей под жестким контролем. Зерно проверяют на содержание белка, влаги и клейковины, и только после оно уходит на склады. Хлеб принимают бесперебойно, без выходных дней, оплата за поставленное зерно своевременная, делятся на предприятии.

По оперативным данным министерства, уборка зерновых и зернобобовых культур ведется в 12 округах региона. Скошено на 24 июля около 4 тыс. гектаров. Вся площадь под этими культурами составляет 303 тыс. гектаров. Планируется собрать не менее 750 тыс. тонн зерна.