Сотрудничество с Китаем, диспансеризацию, безопасность на воде обсудили на совещании в правительстве

На еженедельном правительственном совещании под председательством вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова заслушаны итоги участия делегации Чувашии во главе с вице-премьером — министром экономического развития и имущественных отношений Дмитрием Красновым в X Международном форуме по поддержке малых и средних предприятий России и Китая.

Как рассказал и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Бельцов, на пленарном заседании форума состоялась презентация экономического потенциала нашей республики. Отмечалось, что внешнеторговый оборот Чувашии с Китаем в 2022 году вырос на 65%, эта страна занимает третье место в структуре экспорта нашего региона и первое — по импорту. Общие интересы стран присутствуют в промышленности, энергетике, инвестиционной сфере, логистике, цифровизации и других отраслях. Столица Чувашии стала городом-побратимом китайского города Аньцин. У республики есть пять соглашений о сотрудничестве с рядом провинций Китая.

В рамках форума наша делегация провела ряд важных рабочих встреч. Состоялось посещение пекинской зоны экономического и технологического развития, посольства России в Китае, а также нескольких компаний. В том числе по комплексному производству автомобилей, разработке гармоничных деталей, парка промышленного наследия, крупных промышленных предприятий. В ходе посещения отмечалось, что китайские компании заинтересованы в создании совместных производств на территории Чувашии. Три из них высказали намерение посетить нашу республику для знакомства с ее потенциалом уже в нынешнем году. В их числе производители насосов, токарных и фрезерных станков, а также по выпуску пивоваренного оборудования. В августе планируется визит в Чувашию генконсула КНР в Казани.

На планерке также рассмотрены итоги диспансеризации отдельных групп взрослого населения Чувашии в минувшем первом полугодии. Общая численность прошедших данную процедуру составила 249,4 тыс. человек против 210 тыс. за тот же прошлогодний период. Это 52,1% от годового плана. В структуре выявленных заболеваний лидируют сердечно–сосудистые, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет. Впервые выявлено более 8 тыс. «сердечников» против 3 тыс. в первой половине 2022 года. При этом почти половина гипертоников трудоспособного возраста. Выросло число выявленных со злокачественными образованиями на ранних стадиях.

Причины нездоровья остаются традиционными — неграмотное питание, курение, алкоголь, низкая подвижность. Как результат — избыточный вес, которым страдают 34% населения, 12% имеют повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Для коррекции проводится консультирование людей. Но этого, видимо, недостаточно — по результатам диспансеризации здоровыми могут считать себя лишь 21% взрослого населения.

Цифра 249,4 тыс. человек прошли диспансеризацию в минувшем первом полугодии против 210 тыс. в прошлом году.

Число погибших на воде в нынешнем купальном сезоне по сравнению с прошлогодним в республике снизилось на 43%, сообщил и.о. руководителя ГКЧС Чувашии Александр Степанов. С начала сезона зарегистрировано 11 происшествий (в прошлом году 15). Погибли 9 человек (в прошлом 17). Утонули люди в Чебоксарском, Вурнарском, Козловском, Красночетайском округах, в Чебоксарах, Алатыре, Новочебоксарске.

Однако в целом обстановка с безопасностью на водных объектах далека от благополучной. Главные причины ЧП — несоблюдение мер безопасности и «пьяные» купания, из-за которых погибли 66% утонувших. Недостатка в призывах — как печатных, так и устных — соблюдать осторожность на воде нет, сказал докладчик. Только должного воздействия они, как видно, не имеют. Степанов еще раз призвал более активно вести разъяснительную работу.

В разгаре школьное лето. Многие ребята не только отдыхают, но и не прочь подзаработать. Для этого у Минтруда республики есть целая программа трудоустройства. По словам главы ведомства Алены Елизаровой, этим летом намечено организовать рабочие места для 15,3 тыс. подростков. На это в республиканском бюджете предусмотрено около 11 млн рублей в качестве дополнительного «довеска» к основному заработку. Это 2250 рублей на человека от центров занятости. Кроме того, из местных бюджетов выделено 9,8 млн рублей.

На 1 июля было заключено 429 договоров с работодателями на создание временных мест для школьников. Это позволит трудоустроить 9,3 тыс. подростков. Первостепенное внимание — находящимся в трудной жизненной ситуации.