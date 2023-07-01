Глава Чувашии поблагодарил Александра Кондратьева за совместную работу

Указом Главы Чувашии от 21 июля Александр Кондратьев освобожден от должности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики. Согласно документу уволен он 24 июля — по инициативе работника по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Сам Кондратьев прокомментировал свой уход с поста в телеграм-канале.

«Это решение продиктовано, прежде всего, личными обстоятельствами, — сообщил, в частности, он. — Но я, как чуваш, остаюсь верным и преданным родной республике, ее интересам и задачам развития».

Глава Чувашии в свою очередь поблагодарил Кондратьева за совместную плодотворную работу, за достигнутые результаты и сформированный базис для дальнейшего развития промышленности и энергетики Чувашии. «Уверен в продолжении конструктивного взаимодействия», — подчеркнул Олег Николаев.