Глава Чувашии поблагодарил Александра Кондратьева за совместную работу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 21 июля Александр Кондратьев освобожден от должности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики. Согласно документу уволен он 24 июля — по инициативе работника по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Сам Кондратьев прокомментировал свой уход с поста в телеграм-канале.

«Это решение продиктовано, прежде всего, личными обстоятельствами, — сообщил, в частности, он. — Но я, как чуваш, остаюсь верным и преданным родной республике, ее интересам и задачам развития».

Глава Чувашии в свою очередь поблагодарил Кондратьева за совместную плодотворную работу, за достигнутые результаты и сформированный базис для дальнейшего развития промышленности и энергетики Чувашии. «Уверен в продолжении конструктивного взаимодействия», — подчеркнул Олег Николаев.

Опубликовано: 25 июля 2023 г.


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