«Движение первых» к концу года создаст стандарт «Зарницы 2.0» для школьников и студентов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» до конца года разработает единый стандарт военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который охватит школьников 5-7 классов, старшеклассников, студентов среднего профессионального образования (СПО) и вузов до 21 года. Об этом сообщил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, комментарий которого в четверг приводит пресс-служба движения.

«До конца года „Движение первых“ разработает единый стандарт „Зарницы 2.0“, охватывающий 5-7 классы, старшеклассников и студентов СПО и вузов до 21 года. Нам предстоит действительно большая работа по формированию единой масштабной программы „Зарница 2.0“, которая станет важным практическим элементом патриотического воспитания в России», — сообщил Гуров.

Также он добавил, что в августе региональные этапы игры пройдут в 11 регионах России: в Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе, в Свердловской, Белгородской, Кемеровской, Тюменской, Псковской областях, в Хабаровском крае, Калмыкии, Татарстане и Чечне.

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что «Зарница 2.0» — это высокий технологический уровень, реальная подготовка к обращению с современным оборудованием. «Она воспитывает чувство командной работы, требующей мужества и выносливости, патриотизма, и демонстрирует преемственность лучших традиций. История проведения „Зарницы“ в нашей стране не прекращалась, а сегодня работу в этом направлении активно ведет „Движение первых“. Очень важно, чтобы у ребят была возможность соревноваться и гордиться тем, что именно они умеют», — сказал он.

Презентационная региональная военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в Московской области с 19 по 21 июля. Участие в ней приняли 125 школьников в возрасте 15-16 лет, поделенные на четыре команды из Тверской, Белгородской, Московской областей и Москвы. Они отрабатывали навыки по оказанию первой помощи, ориентированию на местности, альпинисткой подготовке и обеспечению информационной безопасности. Отдельным направлением стала работы с современными устройствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, при помощи которых выполняются оборона, удержание и захват объекта, организация засады, нападения на движущиеся объекты и маскировка.

Организаторами выступили Российское движение детей и молодежи «Движение первых», общество «Знание». Обеспечивали игру около 40 специально подготовленных инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».