«Чувашхлебопродукт» готов к приему зерна нового урожая

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Такой вывод сделала специальная комиссия, которая с участием Россельхознадзора оценила готовность лаборатории, силосов, весов, приемных устройств, технологического оборудования и систем асперации. Предприятие провело реконструкцию, очистку, покраску и ремонт оборудования, аэрозольное обеззараживание силосов и благоустройство территории.

Кстати, на уборку зерновых в Чувашии уже вышли аграрии Яльчикского, Комсомольского, Шемуршинского, Алатырского и некоторых других муниципальных округов. В этом году посевная площадь в республике составляет 547 тыс. га, из них под зерновые и зернобобовые культуры 303 тыс. га.

Опубликовано: 21 июля 2023 г.


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