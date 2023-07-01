«Чувашхлебопродукт» готов к приему зерна нового урожая

Такой вывод сделала специальная комиссия, которая с участием Россельхознадзора оценила готовность лаборатории, силосов, весов, приемных устройств, технологического оборудования и систем асперации. Предприятие провело реконструкцию, очистку, покраску и ремонт оборудования, аэрозольное обеззараживание силосов и благоустройство территории.

Кстати, на уборку зерновых в Чувашии уже вышли аграрии Яльчикского, Комсомольского, Шемуршинского, Алатырского и некоторых других муниципальных округов. В этом году посевная площадь в республике составляет 547 тыс. га, из них под зерновые и зернобобовые культуры 303 тыс. га.