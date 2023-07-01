Дороги в Порецком округе отремонтируют к осени

Автодороги, задействованные для строительства М-12 в Порецком муниципальном округе, будут восстановлены до 31 августа этого года. Речь идет о трассах «Кожевенное — Гарт», «Порецкое — Мочкасы», «Ибреси — Березовка — Кудеиха», где закрыто движение для большегрузов. Но потребовался дополнительный объем песка для завершения строительства М-12. Поэтому перевозка его из карьера Сиява в Порецком округе на некоторых участках дорог продолжается.

Но это никак не скажется на сроках ремонта. Компания «АВТОБАН», отвечающая за ремонт этих дорог, обещала усилить работу дорожников после того, как завершится движение большегрузов с песком. «Договорились, что перевозку песка завершат к 15 августа и все силы направят на восстановление. Наши совместные обязательства перед людьми должны быть исполнены», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.