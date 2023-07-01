Хочу продать домик в деревне. Придется ли платить налог?

Несколько лет назад получила в наследство от мамы деревенский дом. Сейчас планирую его продать. Нужно ли будет уплачивать налог с продажи?

Елена Степанова, Новочебоксарск

Как сообщила начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС России по Чувашской Республике Ирина Федорова, физическое лицо, которое продает недвижимое имущество, должно заплатить НДФЛ с полученного от сделки дохода. От уплаты такого налога собственники освобождаются, если они владели объектом недвижимости три года или пять лет. Конкретный срок зависит от ситуации. Если имущество получено в наследство или в дар от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации, ренты (по договору пожизненного содержания с иждивением), минимальный срок владения им при его продаже составляет три года. Также три года — минимальный срок, если у налогоплательщика нет в собственности другого жилья или оно приобретено в течение 90 календарных дней. Во всех остальных случаях минимальный срок владения недвижимым имуществом составляет пять лет. Соответственно, в вашем случае, вы должны владеть домом не менее трех лет, чтобы не платить налог.

А как высчитать срок владения?

По закону право собственности на объект недвижимости возникает с момента его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости, сообщила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. В случае с наследниками срок владения отсчитывается с момента смерти наследодателя.