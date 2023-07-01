Деревенский детектив с элементами мистики

«Безумие в юморе» — с такой формулировкой жюри, состоявшее из представителей СМИ, присудило сериалу «Тайна пропавшей деревни» спецприз фестиваля контента стриминговых платформ «Original+». Эту информацию создатели вынесли в начальные титры, и, видимо, как раз с такой колокольни и нужно оценивать сериал, который в начале июля прошел на ТНТ и сейчас доступен в интернете. В наш кинообзор мы взяли его потому, что в числе шести сценаристов были чебоксарские КВН-щики Роман Сергеев и Михаил Елисеев. То есть не целиком написали сценарий, как об этом раструбили несколько городских СМИ, а приняли участие.

Режиссер — Андрей Шавкеро,

продолжительность — 2 часа,

места съемок: Тверская область

Некоторые чебоксарцы решили, что и съемки проходили в чувашской деревне, но, слава богу, нет! Образ деревни ну просто из 90-х: старые деревянные дома, почерневшие от времени, газа нет, асфальта тоже, грязь, разруха, и все местные жители пьют. Видимо, съемочная группа нашла какой-то совсем заброшенный населенный пункт в Тверской области и решила: подходит! Просто, когда нам показывают деревню сверху, с коптера, удивляет отсутствие огородов. Или все пьют так, что вести хозяйство некогда?

Сериал как пародия на программы про сверхъестественное

По сценарию, люди исчезли из деревни буквально на днях. Осталась скотина в сараях, одежда, предметы быта, а местные словно растворились в воздухе. Разгадать эту тайну берется блогерша, инфлюэнсер Татьяна Блок (Мария Горбань). Провести журналистское расследование съемочную группу из Москвы пригласил Алексей Кудря, молодой учитель труда из школы в соседней деревне.

Через реку друг напротив друга стоят две деревни: Нижние Броды и Верхние Броды. Жители последней как раз и пропадают в одночасье. Нижнебродовцы особого беспокойства не проявляют, потому что конфликтовали друг с другом: «Ну пропали и пропали, туда им дорога!». Кудря давно подписан на Татьяну, тайно влюблен и исчезновение соседей использует как повод пригласить блогершу в деревню.

Трудовика сыграл Филипп Ершов. Актер стремительно набирает популярность. За год с его участием вышли «Нюрнберг» и «Художник», а осенью мы увидим парня во втором сезоне сериала «Великая. Золотой век» о Екатерине II. Здесь же герой Ершова все время ходит с округлившимися от ужаса глазами и рассказывает во вставках-интервью, как ему было страшно. Но вообще роль артисту досталась яркая. По мере развития сюжета понятно, что Леша Кудря не «ботаник», каким предстает в первой серии, а первый парень на деревне: смелый, искренний, готовый прийти на помощь, веселый и — самое главное в сельской местности — руки у него растут, откуда надо. Все-таки учитель труда!

«Пишу без зависти и в трезвом уме, ребята, это полное г…! Даже для фона на кухне…», — делится впечатлениями на одном из чебоксарских интернет-форумов пользователь с ником atm.

«Для любителей «букиных» не более. Дальше половины первой серии смотреть не смог», — вторит ему avanes.

«На вкус и цвет все фломастеры разные», — возражает Molot.

Возможно, эти зрители чего-то от сериала ждали и строчку в титрах про безумие в юморе пропустили. Не хочу защищать фильм, но на некоторые моменты обращу ваше внимание. Серии короткие — 26 минут — и это добавляет динамики, более того, сериал выстроен как классический детектив. В начале каждой серии выдвигается новая версия исчезновения людей, как правило, сверхъестественная. Большинство фактов легко ее доказывают, но потом возникает один герой или эпизод, и вся стройная версия рассыпается прахом, а любое паранормальное явление объясняется обыденными вещами. Все-таки это не фильм ужасов, а комедия. «Человеческий мозг готов поверить в любую мистику, лишь бы не сталкиваться с суровой реальностью», — заключает в конце Татьяна. Практически каждый житель становится то главным подозреваемым, то главным свидетелем.

Сериал снят в жанре псевдодокументального расследования — мокъюментари (от английского to mock — подделывать — и documentary — документальный). С трясущейся камерой, иногда отсутствием фокуса, наездами и отъездами, журналистскими стенд-апами Татьяны и вставками интервью героев. Мы видим всю эту историю глазами оператора Тимофея Скока. И весь сериал как пародия на программы «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (нижнебродовцы его там не раз вспоминают) и «Необъяснимо, но факт» с Сергеем Дружко. Дружко и вовсе собственной персоной возникнет посреди реки как видение и будет заманивать Татьяну в свою команду, а получится, что на дно.

Наверное, зря в первой серии Таня и Леша отрабатывали версию с ведьмой Харитонихой, которая закончилась каким-то похабством, и это отпугнуло многих зрителей. Можно было, ну, допустим, начать с реки, где у людей бывают галлюцинации, и большинство местных уверены: там живут русалки, способные утянуть человека в омут.

В ночь на Ивана Купалу верхнебродовцев видели купающимися, и в их исчезновении якобы виновата река. Это потом выяснится, что выше по течению расположен химкомбинат, сбрасывающий опасные отходы производства в реку, и они так воздействуют на психику. Конечно, Татьяна с ее упорством и помощью областного телевидения выведет предприятие на чистую воду.

Тема пропадающей российской деревни

Вообще, кроме бреда и юмора, в сериале немало социальных моментов, и чем ближе к концу, тем ярче звучит тема угасающей русской деревни. Хотя опять-таки тема из 1990-х. Сейчас жизнь на селе стала куда комфортнее и прибыльнее, молодежь занялась фермерством. Но в сериале таких моментов нет. «После того, как лодку утопил, мне никто больше свою-то и не дает. Новую не купишь: зарплата-то учительская. Приноровился плавать на старой двери от сарая, на воде держится капитально. Я на нее стул ставлю, веслом отталкиваюсь и рыбачу», — объясняет директор школы после того, как его силуэт в заходящем солнце герои увидели на реке и чуть умом не тронулись: мужик сидит на стуле прямо на поверхности воды.

Когда Таня и Леша отрабатывали версию, что верхнебродовцев забрали инопланетяне, местный участковый Людвиг Иванов на вопрос, не встречались ли ему гуманоиды, отвечает: «Днем смотришь — нормальные люди, а к вечеру все гуманоиды». Потому что пьют даже не водку, а самогон сомнительного происхождения, и, переходя из бутылки в человека, эта жидкость начинает вести себя странным образом. Леша такой эффект тоже испытал на себе: прибежал в школу голый с ведром чего-то красного, похожего на кровь. Татьяна с Харитонихой еле в чувство привели. С одной стороны, лето, природа, и эта неторопливая деревенская атмосфера хорошо передается, а с другой — абсолютная разруха. Образ деревни утрированно чернушный.

«Может, потому и разруха, что по*** всем? Может, если бы не по*** было, то и разрухи бы не было? — кричит Леша, когда Таня решает бросить расследование и уехать, понимая, что местные этому только обрадуются. — Да, они, может быть, и рады будут, но только потому, что никогда не жили по-другому, не видали к себе отношения другого!»

«Что еще должно произойти, чтобы вы вспомнили о деревне?» — спрашивает, грустно глядя в камеру, председатель сельсовета Верхних Бродов, когда в последней серии пропавших жителей все-таки находят. Только эти социальные моменты как рассыпанное драже на огромном поле безумия.

Еще и штампов в фильме много: противопоставление столицы и провинции: «Алкаши местные всякую чушь в уши льют, а лопухи московские в это верят», интернет, который можно поймать, лишь взобравшись на крышу, и крики Татьяны оператору во всех необычных ситуациях: «Ты это снимаешь?!»

А если заменить главных героев на подростков?

Марии Горбань удивительно к лицу эта роль. В своих дорогих столичных нарядах она кажется жар-птицей в курятнике. Все думают, блондинка приехала за сенсацией и славой, но здесь настоящий журналистский характер. Ее Татьяна как ванька-встанька: «Мы потерпели очередной провал, поверили в очередную сказку и облажались. Но я не буду Татьяной Блок, если не скажу вам: меня это не остановит!» И с Кудрей у нее много общего: она неравнодушная, способная помочь, смелая, деятельная, не воспринимающая себя слишком серьезно, а потому готовая посмеяться над собой. Да и оба они как дети. Вряд ли по-настоящему взрослые люди приняли бы за чистую монету версии с участием ведьм, русалок, гуманоидов.

Может, многие зрители сменили бы гнев на милость, если бы главными героями были школьники? Один местный, второй, например, приехал в деревню к бабушке на каникулы. И подростки начали свое расследование, мистифицируя и пугая друг друга? Получился бы неплохой сериал для школьников, им в этом возрасте паранормальные явления как раз заходят. Правда, сцены с обнаженными Харитонихой и Кудрей тогда пришлось бы вырезать.

Наверное, огромный плюс в том, что продюсер сериала Сергей Светлаков сниматься сам не стал. Конечно, к ролям пьющих мужиков ему не привыкать, но отсутствие звезд в данном случае только сыграло на руку. Зрители ругают фильм и за самый последний эпизод, где главные герои записывают прощальный стендап. Но можно воспринять это как урок операторам, что никогда не стоит самому входить в кадр, даже если работа кажется выполненной. Останься Тимофей за камерой, и, глядишь, Таня с Лешей предотвратили бы повторное исчезновение верхнебродовцев. В общем, не зря председатель сельсовета Нижних Бродов называл московского оператора несчастным Тарантино. Не проходит ощущение, что КВН-щики, когда писали сценарий, веселились от души, о зрителях особо не думали, и полет мысли не то что ничем не ограничивали, а, возможно, даже стимулировали. А что, жанр мокъюментари и не такое выдержит.