Разбогатеть на покупках не получилось

Подработка в популярном интернет-магазине обернулась для молодого человека не пополнением своего кармана, а его опустошением.

На днях в столичное Управление МВД обратился житель Чебоксар. Он рассказал, что накануне в мессенджере ему поступило сообщение с предложением дополнительного заработка. Изучив условия работы, чебоксарец откликнулся на предложение. В его обязанности входило ставить отметки «нравится» под товаром, за это ему обещали 15 тысяч рублей в день. Правда, при этом молодой человек должен был выкупать определенные виды товаров. Потерпевшему пояснили, что затраченные средства вместе с заработной платой ему вернут. Поверив, мужчина проходил по присылаемым ему ссылкам и совершил покупки на 164 тысячи рублей. Естественно, его затраты компенсировать никто не собирался. Поняв, что его провели, мужчина обратился в полицию.

К СВЕДЕНИЮ

Способ обмана, когда аферисты предлагают своим жертвам устроиться на удаленную работу или заработать на инвестициях, является одним из самых популярных. За шесть месяцев этого года 170 чебоксарцев лишились более 76 млн рублей. Чтобы обезопасить себя от данного вида преступлений, достаточно воздержаться от перевода денежных средств на неизвестные счета.