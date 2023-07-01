В антикоррупцинной политике важно воспитание неприятия коррупции у молодежи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

УФА, 18 июля. /ТАСС/. Воспитание неприятия коррупции у молодого поколения является важной частью антикоррупционной политика государства, говорится в приветствии министра финансов РФ Антона Силуанова участникам Всероссийского антикоррупционного форума, который проходит в Уфе.

«Антикоррупционная политика является значимой, неотъемлемой частью государственной политики. Важно уделять внимание не только созданию эффективных механизмов, направленных на предотвращение коррупционных правонарушений, но и воспитанию неприятия коррупционных проявлений у молодого поколения. <…> Убежден, что выработанные сегодня [на форуме] предложения станут надежным фундаментом для формирования осознанного антикоррупционного поведения и усиления антикоррупционной политики государства», — зачитал приветствие министра финансов заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик.

В работе форума участвуют более 500 делегатов, это руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты банковского и корпоративного сектора, представители институтов развития. Они обсудят вопросы повышения качества госуправления и эффективности борьбы с коррупцией, цифровой трансформации министерств, ведомств и организаций.

Опубликовано: 18 июля 2023 г.


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