Дети участников СВО смогут бесплатно отдыхать в лагерях и здравницах Краснодарского края

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг приняли поправки в краевой закон, согласно которым детям участников специальной военной операции будут выдаваться путевки на отдых в детских лагерях и здравницах региона.

«Законопроектом предлагается распространить меру социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей, осуществляющейся путем предоставления путевок, на детей из семей участников специальной военной операции, в том числе погибших», — сообщил председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам санаторно-курортного комплекса Александр Джеус.

Депутаты приняли поправки в двух чтениях.

В 2023 году оздоровительной кампанией на Кубани планируют охватить 300 тыс. детей, среди которых 195 тыс. из Краснодарского края, остальные ребята из других регионов России. Краснодарский край считается основной детской здравницей России.