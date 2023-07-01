Более 70 школьников приняли участие в фестивале ГТО

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За последние три месяца более шести тысяч юных жителей республики приняли участие в сдаче нормативов ГТО. Фото Валерия Панфилова

Подтянулись, побегали и поплавали

Более 70 школьников из 18 муниципальных округов Чувашии приняли участие в республиканском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошедшем на базе столичной спортшколы «Спартак».
Сдавали нормативы в этот день в двух возрастных группах — 12-13 лет и 14-15. Самые разные испытания выпали на долю ребят — бег на короткую и длинную дистанции, отжимания (для девочек), подтягивания (для мальчиков), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, плавание на 50 метров.

Отжимания для некоторых участниц сложились не очень легко. Фото Валерия Панфилова

Многие участники фестиваля профессионально подходили к сдаче нормативов. Разминка, стретчинг (растяжка, — Прим. ред.), пробежка для поддержания мышц в тонусе — из-за пасмурной и ветряной погоды существовал риск подойти к испытаниям в неоптимальных кондициях.
Вместе с ребятами приехали на фестиваль и их наставники. Учитель по физической культуре Янышской школы Чебоксарского муниципального округа Татьяна Пономарева контролировала процесс подготовки своих учеников к сдаче нормативов. Преподаватель и дети договорились между собой — в силовых упражнениях нужно сделать нечетное количество повторений. За соблюдением договора следили строго. Ученик Янышской школы Михаил Соловьев подтянулся 20 раз и уже хотел закончить упражнение. Но тут благодаря настойчивой поддержке своих друзей и учительницы из последних сил он все-таки выполнил еще одно повторение.

Михаил Соловьев приложил все силы, чтобы не подвести команду. Фото Валерия Панфилова

«Наш учитель физкультуры Татьяна Михайловна Пономарева замечательно нас подбадривала, — рассказал корреспонденту «СЧ» Михаил Соловьев. — Ну и, конечно, не хотелось подвести свою команду. Я уже не первый раз сдавал ГТО, у меня полный комплект знаков отличия — по одному золотому, серебряному и бронзовому. Сейчас хочу получить еще один золотой знак — в другой возрастной группе…»
А вот у другой участницы фестиваля ГТО Татьяны Павловой из Канашского муниципального округа была своя мотивация приехать на сдачу нормативов. «Мои друзья уже сдавали ГТО и они стали для меня хорошим примером, — сообщила она. — Я тоже хочу получить свой первый золотой знак».

К наклонам вперед на гимнастической скамье многие ребята оказались хорошо готовы. Фото Валерия Панфилова
Опубликовано: 13 июля 2023 г.


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