Более 70 школьников приняли участие в фестивале ГТО

Подтянулись, побегали и поплавали

Более 70 школьников из 18 муниципальных округов Чувашии приняли участие в республиканском фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошедшем на базе столичной спортшколы «Спартак».

Сдавали нормативы в этот день в двух возрастных группах — 12-13 лет и 14-15. Самые разные испытания выпали на долю ребят — бег на короткую и длинную дистанции, отжимания (для девочек), подтягивания (для мальчиков), наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье, плавание на 50 метров.

Многие участники фестиваля профессионально подходили к сдаче нормативов. Разминка, стретчинг (растяжка, — Прим. ред.), пробежка для поддержания мышц в тонусе — из-за пасмурной и ветряной погоды существовал риск подойти к испытаниям в неоптимальных кондициях.

Вместе с ребятами приехали на фестиваль и их наставники. Учитель по физической культуре Янышской школы Чебоксарского муниципального округа Татьяна Пономарева контролировала процесс подготовки своих учеников к сдаче нормативов. Преподаватель и дети договорились между собой — в силовых упражнениях нужно сделать нечетное количество повторений. За соблюдением договора следили строго. Ученик Янышской школы Михаил Соловьев подтянулся 20 раз и уже хотел закончить упражнение. Но тут благодаря настойчивой поддержке своих друзей и учительницы из последних сил он все-таки выполнил еще одно повторение.

«Наш учитель физкультуры Татьяна Михайловна Пономарева замечательно нас подбадривала, — рассказал корреспонденту «СЧ» Михаил Соловьев. — Ну и, конечно, не хотелось подвести свою команду. Я уже не первый раз сдавал ГТО, у меня полный комплект знаков отличия — по одному золотому, серебряному и бронзовому. Сейчас хочу получить еще один золотой знак — в другой возрастной группе…»

А вот у другой участницы фестиваля ГТО Татьяны Павловой из Канашского муниципального округа была своя мотивация приехать на сдачу нормативов. «Мои друзья уже сдавали ГТО и они стали для меня хорошим примером, — сообщила она. — Я тоже хочу получить свой первый золотой знак».