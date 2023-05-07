В Алатыре празднование Дня Победы открыли правнуки победителей

В Алатыре празднование 78-летия Великой Победы по уже сложившейся традиции открыли правнуки победителей — участники Парада юнармейцев на площади перед зданием городской администрации.

Знаменная группа торжественно внесла флаг Российской Федерации и Знамя Победы, а затем школьные отряды в кадетской и юнармейской форме, камуфляжных костюмах, тельняшках и бескозырках, беретах разных родов войск, а также юные пожарные торжественным маршем прошли перед собравшимися жителями и гостями города всех возрастов. Многие из них держали портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Командовал парадом Алексей Жуков, начальник штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», принимал парад военный комиссар Алатыря и Алатырского района Сергей Игошин. Дружное троекратное «Ура!» разлилось над площадью в ответ на поздравления Сергея Владимировича с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Приветствовали и поздравили участников мероприятия с праздником и представители местных органов власти — глава администрации Алатыря Денис Трифонов, глава города — председатель Собрания депутатов Владимир Косолапенков и другие.

После Парада юнармейцев все отправились в Парк ветеранов, где возложили венки и цветы к стеле 14-ти Героев Советского Союза из Алатыря и Алатырского района, и памятнику труженикам тыла. По словам участников мероприятия, сегодня главное — помнить о каждой героической странице Великой Отечественной войны, продолжать традиции предков, чтобы грозные события тех лет никогда не повторились.