В Чебоксарах прошел праздничный парад, посвященный 78-летию Победы

«Теперь настал наш черед защищать Русский мир»

С веточками сирени, нарциссами и алыми тюльпанами тянулись сегодня к площади Республики в Чебоксарах, где последние несколько лет проводится Парад Победы, тысячи и тысячи людей. Семьи с детьми, пожилые, молодежь – чебоксарцы от души поздравляли друг с друга с праздником. Особое внимание в этот светлый день было к людям с орденами и медалями на груди – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, а также участникам специальной военной операции на территории Украины.

…Когда под звуки «Священной войны» по площади Республики пронесли красное Знамя Победы, ветераны не смогли остаться на своих местах – встретили символ Победы стоя. Теплыми объятьями и крепкими рукопожатиями поприветствовал почетных гостей Глава Чувашии Олег Николаев. «Мы в 78-й раз отмечаем День Великой Победы, — сказал он. — День, когда прозвучало это заветное слово, и мы зафиксировали Победу над фашистским режимом. Мы гордимся и восхищаемся русским духом и русским оружием, которое традиционно отличалось благородством и адекватностью с точки зрения его применения – когда страна в нем нуждалась».

Сегодня, как отметил Глава Чувашии, нашей стране пришлось в очередной раз встретиться лицом к лицу с неонацизмом. Произошло это с подачи коллективного Запада и США, к сожалению, на территории исконно русской земли, на которой проживает наш братский народ. «Мы являемся свидетелями того, как правящая элита этих стран безжалостно и кощунственно сносит памятники военачальникам, которые освобождали города в годы Великой Отечественной войны, и жители европейских стран с благодарностью эти памятники возводили. Я думаю, что история расставит все по своим местам. Как говорится, жизнь покажет. Мы свято верим, что наше дело правое», – убежден Олег Николаев. А современный русский солдат, по его словам, с достоинством продолжает миссию предков.

В подтверждение этого слово взял участник специальной военной операции, доброволец, награжденный медалью «За отвагу» майор запаса Виталий Емельянов. «Мы, добровольцы Чувашии, помним, каким трудом досталась нашим дедам Победа над фашистской Германией. Теперь настал наш черед – защищать Русский мир, бить лживую нацистскую Европу. Нет сомнения, мы победим. Победа будет за нами!» — уверенно сказал боец.

Поздравление с Днем Победы — приказ Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу зачитал начальник Чебоксарского территориального гарнизона – военный комиссар Чувашии полковник Бахтиер Холиков. А от имени молодого поколения ветеранов поздравили учащиеся чебоксарского лицея №4 Марина Ладушина и Артемий Лесив.

После минуты молчания, которую отсчитал метроном, торжественным маршем по площади прошагал сводный полк Чебоксарского гарнизона и проехала колонна военной техники. В одном строю гордо чеканили шаг будущие и действующие защитники Отечества. В параде приняли участие 1200 человек и более семидесяти единиц боевой техники. Зрители увидели образцы времен Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет, машины, которые сейчас находятся на вооружении силовых министерств и ведомств, а также технику на автомобильном шасси военного назначения, которая выпускается на предприятиях Чувашии.

Колонну замкнули легендарные советские автомобили и байкеры.

Фоторепортаж Максима Васильева: