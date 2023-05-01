В преддверии Дня Победы ветераны уголовно-исполнительной системы Чувашии не остаются без внимания

2 мая Ивана Емешева навестили сотрудники аппарата УФСИН Чувашии. С большой радостью и теплотой встретил гостей Иван Александрович. Во время беседы ветеран УИС рассказал о послевоенном детстве, об отце – участнике Великой Отечественной войны, о его воспоминаниях про тяготы военных будней, о своем жизненном пути, интересных фактах своей службы, которой посвятил значительную часть своей жизни.

Иван Александрович Емешев служил в должности заместителя начальника следственного изолятора № 2. На заслуженный отдых он ушел в звании подполковника внутренней службы. Даже находясь на заслуженном отдыхе, он не сидит без дела, активно занимается общественной деятельностью: является председателем ветеранской организации СИЗО-2, председателем общественной организации «Ветераны ГСВГ», неустанно вносит свой личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения муниципального округа, занимается увековечиванием памяти коллег-ветеранов и сохранением истории следственного изолятора.

Посещение сотрудниками ведомства ветеранов уголовно-исполнительной системы давно стало доброй традицией, ведь ветераны УИС являются верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций предшествующих поколений.