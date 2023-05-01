Бессмертный полк Алексеевых

Уроженец деревни Твеняшево Комсомольского района Алексей Курицын увековечил память о своих родных — защитниках Отечества — уникальным фотоальбомом «Герои Великой Победы».

По первоначальной профессии Алексей Павлович авиамеханик — обслуживал сначала военные самолеты, затем гражданские. Судьба занесла его в Курскую область, где потом долгие годы работал в системе потребкооперации. В 2015 году вернулся на историческую родину, где и задумал собрать сведения о близких родственниках — участниках Великой Отечественной войны.

Начинал с нуля, и после семи лет поисков Алексей Павлович все же собрал сведения о своих дядьях, в том числе двоюродных, по отцу. Набралось более 20 человек, фотографии которых и были размещены в фотоальбоме, изготовленном в известном чебоксарском фотосалоне в конце прошлого года.

Корни его уходят в родословную Алексеевых, которая берет свое начало с основания деревни Твеняшево в 1685 году. Среди выходцев из этого рода — Иван и Яков Феофановы, участники первой мировой и гражданской войн, Яков — дед Алексея. Их портреты также есть в альбоме. Но большая его часть посвящена дядьям Алексея. Открывается альбом фото его отца Павла Порфирьевича. Есть здесь и тетя Алексея — Агрепина Кудрявцева, которая доводится сестрой известному чувашскому писателю Лаврентию Таллерову.

В наличии у автора несколько десятков экземпляров альбома, которые он хочет подарить родным и близким.