С начала года аграриям Чувашии перечислено 968 млн рублей господдержки

Это 30,7% от лимита 2023 года при превышении показателя прошлого года на 4,3%. Цифры озвучены вице-премьером — министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым на правительственной планерке у Главы республики Олега Николаева.

Всего же на год предусмотрено 3,2 млрд рублей и еще 739,9 млн — на поддержку льготного кредитования. На особом контроле — темп доведения до получателей федеральных средств.

В Чувашии сельхозтоваропроизводителям перечислено 66,4% компенсирующих и 59,7% стимулирующих федеральных субсидий. Доведены в полном объеме средства производителям зерновых культур, субсидии на погектарную поддержку в растениеводстве, а также на приобретение племенного молодняка животных и на содержание племенного маточного поголовья. Кроме того, направлено более 90% предусмотренных средств на производство молока и на гранты для развития семейных ферм.

По доведению федеральных средств господдержки республика в числе лидеров. В среднем по России доведено до сельхозтоваропроизводителей 43,16% субсидий, по ПФО — 47,41%, а в Чувашии — 52,1%.