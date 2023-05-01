В Чувашском аграрном университете для «целевиков» зарезервировано 130 мест

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Для школьных выпускников и молодых работников АПК республики предусмотрено 130 мест по целевому приему в Чувашский аграрный университет. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Макушев на совещании в Минсельхозе республики.
Согласно постановлению Правительства России количество мест на целевой прием колеблется от 5% до 30% от всех бюджетных мест — в зависимости от востребованности направления подготовки или специальности на рынке труда.
На 2023 год в Чувашском ГАУ предусмотрено для целевого обучения 75 мест по очной форме, 55 — по заочной. Отмечалось, что поступить по «целевому» могут выпускники школ, а также завершившие обучение в средних учебных заведениях. В том числе молодые люди до 35 лет, которые после техникумов и колледжей пошли сразу работать на предприятия агропромышленного комплекса.

Опубликовано: 4 мая 2023 г.


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