В Чувашском аграрном университете для «целевиков» зарезервировано 130 мест

Для школьных выпускников и молодых работников АПК республики предусмотрено 130 мест по целевому приему в Чувашский аграрный университет. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Макушев на совещании в Минсельхозе республики.

Согласно постановлению Правительства России количество мест на целевой прием колеблется от 5% до 30% от всех бюджетных мест — в зависимости от востребованности направления подготовки или специальности на рынке труда.

На 2023 год в Чувашском ГАУ предусмотрено для целевого обучения 75 мест по очной форме, 55 — по заочной. Отмечалось, что поступить по «целевому» могут выпускники школ, а также завершившие обучение в средних учебных заведениях. В том числе молодые люди до 35 лет, которые после техникумов и колледжей пошли сразу работать на предприятия агропромышленного комплекса.