В Чебоксарах в майские праздники ограничивается продажа алкогольной продукции

Об этом сообщили в администрации города. Правда, ограничения на продажу спиртного всю столицу не затронут. Алкоголь нельзя будет купить только в торговых точках, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Причем запрет введут на определенное время — за два часа до начала праздников, во время их проведения и в течение часа после окончания мероприятий.
Опубликовано: 28 апреля 2023 г.
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