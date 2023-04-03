В Чебоксарах в майские праздники ограничивается продажа алкогольной продукции

Об этом сообщили в администрации города. Правда, ограничения на продажу спиртного всю столицу не затронут. Алкоголь нельзя будет купить только в торговых точках, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий. Причем запрет введут на определенное время — за два часа до начала праздников, во время их проведения и в течение часа после окончания мероприятий.