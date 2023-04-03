Правительственная планерка: Первомай, летние автобусные перевозки, итоги «Реалавэкспо»

Перевозки пассажиров в летний период требуют дополнительной поддержки — об этом заявил зам. министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин на еженедельной правительственной планерке, которую провел вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

В докладе по теме организации перевозок летом была обрисована в основном статистическая ситуация в данной сфере. Перевозки в республике осуществляются по 418 маршрутам, в том числе на 97 из них — по регулируемым тарифам. В республике работают 125 перевозчиков, 65 из них — между муниципалитетами.

Летом повышается нагрузка на транспорт, доставляющий людей на садовые участки. Поэтому увеличивается количество рейсов, открываются новые маршруты. При этом дачники добираются до мест назначения как на муниципальном, так и межмуниципальном транспорте. 33 таких маршрута «охватывают» остановки поблизости садоводческих товариществ. Здесь действуют нерегулируемые тарифы, то есть их перевозчики устанавливают сами. Докладчик также напомнил, кто осуществляет железнодорожные пригородные перевозки, какие планы на речных перевозках. Их объем намечается с ростом к прошлому сезону на 25%. Не остались в стороне и авиарейсы, в частности, в Сочи с июня будет налажено ежедневное сообщение.

Сергей Артамонов, положительно оценив приведенные статданные, поинтересовался — какие проблемы обнаруживаются накануне летних перевозок? Они есть, ответил Арлашкин. Одна из них — невостребованность ряда маршрутов среди перевозчиков ввиду нерентабельности. Уменьшается количество межмуниципальных маршрутов. В этой связи есть необходимость шире переходить на регулируемые тарифы, чтобы рассчитывать на субсидии, сказал зам. министра. На одних только «вольных» тарифах, то есть полностью за свой счет, перевозчику трудно выжить. Пока же, как известно, на уровень правительства тарифные полномочия перешли только на транспортном сообщении между Чебоксарами и Новочебоксарском.

И. о. министра промышленности и энергетики Борис Марковцов рассказал об итогах VII Международной научно-практической конференции и выставки «Реалавэкспо». Отмечено, что это уникальный для республики форум, наряду с картофельной выставкой. Рекордным стало число его участников — более 3000, представляющих свыше 500 организаций из 77 регионов страны. Участвовали также представители Беларуси, Таджикистана. Проведение такого форума свидетельствует о том, что экономика России, вопреки ожиданиям ее недругов, живет и развивается, сказал Марковцов.

На пленарных заседаниях и стратегических сессиях обсуждались вопросы повышения уровня локализации, разработки отечественных средств автоматизированного проектирования и другие. Прошедший корпоративный чемпионат профессионального мастерства в сфере обслуживания электроэнергооборудования выявил лучших и способствовал повышению престижа профессии.

Приближается Первомай. Как его будут отмечать в республике — об этом доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. 1 Мая праздничные мероприятия пройдут во всех государственных и муниципальных учреждениях культуры. В ТЮЗе имени М. Сеспеля будет предложена игра «Праздник весны и труда», в Русском и Чувашском драмтеатрах состоятся показы спектаклей. А Чувашский ансамбль песни и танца представит свою программу в ДК тракторостроителей. Планируются также акции в музейно-выставочном центре.

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