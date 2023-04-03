Затонированный автомобиль припарковался прямо возле здания Госавтоинспекции

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Если в большом потоке машин «темные лошадки» еще могут затеряться, то возле здания Госавтоинспекции им трудно остаться незамеченными. Тем более, что гражданин бывшей союзной республики припарковался прямо возле входа, несмотря на знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

19-летний водитель «Киа Рио» пытался оправдаться тем, что не заметил их, в чем, кстати, нет ничего удивительного: передние стекла иномарки, включая лобовое, были сильно затонированы. Инспекторы привлекли его к административной ответственности за все эти нарушения и посоветовали иностранцу внимательнее изучать российские правила дорожного движения.

Пленку со стекол юноша снял тут же, на глазах стражей дорог.

 

Пленка сильно ограничивала обзор молодому водителю, без нее различать знаки будет проще. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Опубликовано: 21 апреля 2023 г.


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