14 легковых автомобилей пополнят автопарки районных больниц Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашию поступило 14 легковых автомобилей для районных больниц по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам вице-премьера – министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, это последняя партия в этом году. Таким образом, в рамках национального проекта «Здравоохранение» Чувашия получила 42 новых автомобиля и выполнила годовой план по поставке машин для сельских больниц. Парк легковых автомобилей медработников первичного звена в 2021 году пополнили 44 автомобиля, в 2022 – 48.

Транспортные средства уже распределены по медицинским организациям. 

«Это важный шаг к улучшению качества медицинской помощи в сельских районах и повышению ее доступности для населения. Новые автомобили обеспечат быстрый и своевременный выезд врачей на вызовы, а также позволят проводить профилактические мероприятия и осуществлять контроль за состоянием здоровья сельских жителей, даже в самых отдаленных населенных пунктах», — отмечает министр.
Опубликовано: 14 апреля 2023 г.


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