14 легковых автомобилей пополнят автопарки районных больниц Чувашии

В Чувашию поступило 14 легковых автомобилей для районных больниц по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам вице-премьера – министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, это последняя партия в этом году. Таким образом, в рамках национального проекта «Здравоохранение» Чувашия получила 42 новых автомобиля и выполнила годовой план по поставке машин для сельских больниц. Парк легковых автомобилей медработников первичного звена в 2021 году пополнили 44 автомобиля, в 2022 – 48.

Транспортные средства уже распределены по медицинским организациям.