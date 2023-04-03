Успей подписаться на газету с выгодой!

В понедельник стартует Всероссийская декада подписки

С 10 по 20 апреля включительно будут действовать сниженные подписные цены на «Советскую Чувашию». Подписавшись на «СЧ» на второе полугодие 2023 года в льготный период, можно сэкономить 145,2 рубля за полный комплект газеты (номера за вторник, четверг и пятницу). Его специальная цена в декаду составит 902,8 рубля, в остальное время — 1048 рублей. Также в декаду можно подписаться отдельно на четверговый номер с программой по цене 459,6 рубля (подписная цена без скидки — 526,7 рубля). Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов 1 и 2 групп в период акции действует отдельная льготная цена: полный комплект «СЧ» обойдется им в 765 рублей, только четверговый номер — в 410,5 рубля.

Всероссийская декада подписки проводится во всех почтовых отделениях связи. Также есть возможность оформить подписку на сайте и через мобильное приложение Почты России.