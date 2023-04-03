Сериал «Шпион»: как агент ЦРУ перековался в чекисты

С развитием систем видеонаблюдения и распознавания лиц совершать преступления и скрываться от правосудия становится все тяжелее. Тем не менее у оперативников и следователей работы по-прежнему много. Сегодня вечером на Первом канале развязка сериала «Шпион». Его создатели решили приподнять завесу секретности над работой аналитиков СЭБ — службы экономической безопасности ФСБ, команды профессионалов по борьбе с коррупцией. Но так как даже ветераны отрасли не раскрывают нюансов своих расследований, то получилась в большей степени фантазия на заданную тему. Впрочем, довольно любопытная. Погонь, перестрелок с преступниками нет, есть бесконечный просмотр записей с уличных видеокамер, но сюжет зацепил и держит.

Режиссер — Иван Стаханов,

серий — 8,

места съемок: Москва, Московская область

О чем кино?

Создатели сериала не пошли по традиционной схеме детективов: одна серия — одно уголовное дело, здесь мы вместе с главными героями ищем «крота», которого якобы еще 20 лет назад американцы внедрили в ФСБ. Что такой факт имел место, раскрывает находящийся в Москве бывший агент ЦРУ Лоренс Донован: не под пытками или гипнозом, не из идейных соображений, а просто потому, что ему понадобились деньги. И он ищет людей, готовых платить за имя этого «крота».

Уже во второй серии нам сообщают, что этот нелегал-разведчик — капитан СЭБ Андрей Рыбин — детдомовский парень, выросший в американской семье под именем Майкл. 20 лет ЦРУ не нужны были его услуги, он был «спящим» агентом, но именно в день его выхода на пенсию Донован решил продать информацию о Майкле. Просочилась она и в ФСБ: мол, есть среди нас нелегал, а кто — непонятно. Пенсия отменяется, Рыбина привлекают искать «крота», повышают в звании сразу до подполковника и ставят во главе аналитической группы. После его встречи с Донованом бывшего агента ЦРУ находят мертвым. Кроме Рыбина к расследованию подключается Следственный комитет.

Каким образом на работу в ФСБ мог попасть американский гражданин? Чтобы устроиться, к примеру, обычным уборщиком даже не в спецслужбу, а на стратегическое промышленное предприятие, проверят не только кандидата, но и его ближайших родственников до шестого колена. Разве что 25 лет назад, в 90-е, и в этой системе не было жесткого порядка, чем сумели воспользоваться в ЦРУ? Чекистов, наверное, этот фильм изрядно позабавил бы, но им, скорее всего, некогда смотреть сериалы.

Актеры

Создавая сценарий картины под Сергея Безрукова, создатели сериала рисковали. Появление артиста в рекламе одного из банков многих зрителей лишило покоя: градус народного раздражения резко вырос. В интернете немало отзывов о сериале такого толка: «Увидев Безрукова, я сразу же переключила канал!», «Артистов в стране больше нет? Почему везде снимается один Безруков?!», «Почему 45-летнего героя играет Безруков, которому уже за 60?»

Вообще-то ему 49, и не у каждого артиста в багаже такой диапазон ролей: от Иешуа до начальника Соловецкого лагеря, от главаря «Бригады» до Бориса Годунова. И главное, что Безруков везде разный. Взять хотя бы другие фильмы, где он также играл следователей или разведчиков. Его Бриллинг в «Азазеле» совершенно непохож на лейтенанта Кравцова из «Участка», а Хромов из «Черных волков» на Нестерова из сериала «Оптимисты. Карибский сезон». И в «Шпионе» тоже новый характер. Безрукову по-настоящему повезло не стать заложником одного образа. Этого, что ли, ему не могут простить некоторые зрители? Ну скажите, какую роль он не вытянул? Причем в этом сериале задача усложняется еще и тем, что Рыбин у нас на подозрении: на протяжении нескольких серий мы смотрим, как он «ищет» сам себя, и не сразу понимаем, что в группе есть еще одна «крыса». Но при этом — таков закон жанра — главный герой обязан нравиться зрителям. Неинтересно смотреть фильм, в котором все подлецы и не за кого переживать.

Кроме детективной линии создатели сериала добавили мелодрамы: «если друг оказался вдруг», если любовная лодка разбилась о… работу, если дочь мечтает, чтобы родители куда-нибудь делись, потому что они мешают ее личной жизни. Ольга Ломоносова всегда играет женщин с претензией, это уже прямо штамп, и здесь она своими же руками разрушает семейную жизнь. Вероятно, оттого, что нечем заняться. Была бы работа, некогда было бы искать улики, указывающие на измену мужа, пытаться застать его врасплох и пить с его бывшим лучшим другом Михаилом Климовым (Алексей Матошин). А тот и рад увести у Рыбина хотя бы жену, раз капитан вместо того, чтобы уйти на пенсию, потеснил его на работе. Климов претендовал на должность руководителя группы, а тут такой поворот! Но он что, только вчера устроился в ФСБ и не знает, что приказы начальства в силовых структурах не обсуждаются? Или не такие уж они и были друзья, раз повышение одного настолько разозлило другого?

Может быть, стоило пригласить другого, более харизматичного актера на роль Климова, чтобы он мог составить достойную конкуренцию Безрукову?

Мне здесь очень симпатична героиня Ольги Виниченко — капитан Юлия Анохина, которая хоть и встречается с Мишей, но в рабочих моментах играет на стороне Рыбина. Вот она-то личное со служебным не путает. Вообще в этом фильме все друг за другом следят и подозревают как в государственной измене, так и супружеской. А любовь и дружба, как известно, в условиях сплошного недоверия долго не живут.

Смотрибельность

Возможно, сериал цепляет тем, что сюжетные коллизии нельзя просчитать даже до конца серии. Как в одной советской песне: «Жизнь видится до поворота, лишь кажется, что до конца». Хотя немало моментов, вызывающих недоумение. Как прокомментировали редакции «СЧ» в пресс-службе одной из силовых структур Чувашии, в реальной жизни так не бывает. К примеру: у службы есть внутренний двор, но сотрудники СЭБ ставят машины на внешней парковке, причем достаточно далеко от здания. И из окна жилого дома напротив легко следить, кто во сколько приехал, во сколько уехал, на каком автомобиле, фотографировать чекистов и в фас, и в профиль. Еще один эпизод — следователя Следственного комитета долго не пускают в гостиничный номер умершего Донована. Служба безопасности отеля круче, чем Следком? — удивляется наш эксперт…

Рыбин выходит на пенсию капитаном. Такой ценный сотрудник, которого нельзя отпускать на пенсию, и без больших звезд на погонах? При этом у него квартира в Москве с хорошим ремонтом и очень крутая дача за городом — это видно даже по ландшафтному дизайну, не говоря уже о бассейне, мангале, воротах, постройках. Жена при этом не работает. Капитаны ФСБ так много получают? Или в ЦРУ доплачивали? Как же он тогда стал перебежчиком и верой и правдой начал служить России?

Вообще стала замечать, что в современных фильмах у героев (даже, если они не бизнесмены) либо огромные дизайнерские квартиры с дорогой мебелью и посудой, либо старые «бабушкины» хрущевки. Золотую середину встретишь крайне редко.

В любом случае интересно наблюдать за противостоянием как ФСБ с ЦРУ, так и двух бывших друзей, за тем, как изворачивается Рыбин, чтобы не была раскрыта его прошлая связь с ЦРУ. Как современные технологии типа допроса на «Полиграфе» иногда заводят в тупик. И эта шпионская история тоже о том, что какие бы новые технические средства не поступали на вооружение, без острого ума и личного мужества стражам порядка по-прежнему не обойтись…