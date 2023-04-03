Сериал «Шпион»: как агент ЦРУ перековался в чекисты

Автор: Ольга ПетроваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Биография главного героя раскрывается по крупицам: зрители до последнего не знают, кто он все-таки — Андрей или Майкл.

С развитием систем видеонаблюдения и распознавания лиц совершать преступления и скрываться от правосудия становится все тяжелее. Тем не менее у оперативников и следователей работы по-прежнему много. Сегодня вечером на Первом канале развязка сериала «Шпион». Его создатели решили приподнять завесу секретности над работой аналитиков СЭБ — службы экономической безопасности ФСБ, команды профессионалов по борьбе с коррупцией. Но так как даже ветераны отрасли не раскрывают нюансов своих расследований, то получилась в большей степени фантазия на заданную тему. Впрочем, довольно любопытная. Погонь, перестрелок с преступниками нет, есть бесконечный просмотр записей с уличных видеокамер, но сюжет зацепил и держит.

Режиссер — Иван Стаханов,
серий — 8,
места съемок: Москва, Московская область

О чем кино?

 

Создатели сериала не пошли по традиционной схеме детективов: одна серия — одно уголовное дело, здесь мы вместе с главными героями ищем «крота», которого якобы еще 20 лет назад американцы внедрили в ФСБ. Что такой факт имел место, раскрывает находящийся в Москве бывший агент ЦРУ Лоренс Донован: не под пытками или гипнозом, не из идейных соображений, а просто потому, что ему понадобились деньги. И он ищет людей, готовых платить за имя этого «крота».
Уже во второй серии нам сообщают, что этот нелегал-разведчик — капитан СЭБ Андрей Рыбин — детдомовский парень, выросший в американской семье под именем Майкл. 20 лет ЦРУ не нужны были его услуги, он был «спящим» агентом, но именно в день его выхода на пенсию Донован решил продать информацию о Майкле. Просочилась она и в ФСБ: мол, есть среди нас нелегал, а кто — непонятно. Пенсия отменяется, Рыбина привлекают искать «крота», повышают в звании сразу до подполковника и ставят во главе аналитической группы. После его встречи с Донованом бывшего агента ЦРУ находят мертвым. Кроме Рыбина к расследованию подключается Следственный комитет.
Каким образом на работу в ФСБ мог попасть американский гражданин? Чтобы устроиться, к примеру, обычным уборщиком даже не в спецслужбу, а на стратегическое промышленное предприятие, проверят не только кандидата, но и его ближайших родственников до шестого колена. Разве что 25 лет назад, в 90-е, и в этой системе не было жесткого порядка, чем сумели воспользоваться в ЦРУ? Чекистов, наверное, этот фильм изрядно позабавил бы, но им, скорее всего, некогда смотреть сериалы.

Актеры

 

Создавая сценарий картины под Сергея Безрукова, создатели сериала рисковали. Появление артиста в рекламе одного из банков многих зрителей лишило покоя: градус народного раздражения резко вырос. В интернете немало отзывов о сериале такого толка: «Увидев Безрукова, я сразу же переключила канал!», «Артистов в стране больше нет? Почему везде снимается один Безруков?!», «Почему 45-летнего героя играет Безруков, которому уже за 60?»
Вообще-то ему 49, и не у каждого артиста в багаже такой диапазон ролей: от Иешуа до начальника Соловецкого лагеря, от главаря «Бригады» до Бориса Годунова. И главное, что Безруков везде разный. Взять хотя бы другие фильмы, где он также играл следователей или разведчиков. Его Бриллинг в «Азазеле» совершенно непохож на лейтенанта Кравцова из «Участка», а Хромов из «Черных волков» на Нестерова из сериала «Оптимисты. Карибский сезон». И в «Шпионе» тоже новый характер. Безрукову по-настоящему повезло не стать заложником одного образа. Этого, что ли, ему не могут простить некоторые зрители? Ну скажите, какую роль он не вытянул? Причем в этом сериале задача усложняется еще и тем, что Рыбин у нас на подозрении: на протяжении нескольких серий мы смотрим, как он «ищет» сам себя, и не сразу понимаем, что в группе есть еще одна «крыса». Но при этом — таков закон жанра — главный герой обязан нравиться зрителям. Неинтересно смотреть фильм, в котором все подлецы и не за кого переживать.

Уязвленное самолюбие толкает героя Алексея Матошина на одну подлость за другой. Фото kino-teatr.ru

Кроме детективной линии создатели сериала добавили мелодрамы: «если друг оказался вдруг», если любовная лодка разбилась о… работу, если дочь мечтает, чтобы родители куда-нибудь делись, потому что они мешают ее личной жизни. Ольга Ломоносова всегда играет женщин с претензией, это уже прямо штамп, и здесь она своими же руками разрушает семейную жизнь. Вероятно, оттого, что нечем заняться. Была бы работа, некогда было бы искать улики, указывающие на измену мужа, пытаться застать его врасплох и пить с его бывшим лучшим другом Михаилом Климовым (Алексей Матошин). А тот и рад увести у Рыбина хотя бы жену, раз капитан вместо того, чтобы уйти на пенсию, потеснил его на работе. Климов претендовал на должность руководителя группы, а тут такой поворот! Но он что, только вчера устроился в ФСБ и не знает, что приказы начальства в силовых структурах не обсуждаются? Или не такие уж они и были друзья, раз повышение одного настолько разозлило другого?

После 20 лет семейной жизни героиня Ольги Ломоносовой вдруг теряет доверие к мужу, и начинаются скандалы. Фото kino-teatr.ru

Может быть, стоило пригласить другого, более харизматичного актера на роль Климова, чтобы он мог составить достойную конкуренцию Безрукову?
Мне здесь очень симпатична героиня Ольги Виниченко — капитан Юлия Анохина, которая хоть и встречается с Мишей, но в рабочих моментах играет на стороне Рыбина. Вот она-то личное со служебным не путает. Вообще в этом фильме все друг за другом следят и подозревают как в государственной измене, так и супружеской. А любовь и дружба, как известно, в условиях сплошного недоверия долго не живут.

Смотрибельность 

 

Возможно, сериал цепляет тем, что сюжетные коллизии нельзя просчитать даже до конца серии. Как в одной советской песне: «Жизнь видится до поворота, лишь кажется, что до конца». Хотя немало моментов, вызывающих недоумение. Как прокомментировали редакции «СЧ» в пресс-службе одной из силовых структур Чувашии, в реальной жизни так не бывает. К примеру: у службы есть внутренний двор, но сотрудники СЭБ ставят машины на внешней парковке, причем достаточно далеко от здания. И из окна жилого дома напротив легко следить, кто во сколько приехал, во сколько уехал, на каком автомобиле, фотографировать чекистов и в фас, и в профиль. Еще один эпизод — следователя Следственного комитета долго не пускают в гостиничный номер умершего Донована. Служба безопасности отеля круче, чем Следком? — удивляется наш эксперт…

Роскошная дача Рыбиных — не менее важное место действия, чем офис СЭБ. Фото avatars.dzeninfra.ru

Рыбин выходит на пенсию капитаном. Такой ценный сотрудник, которого нельзя отпускать на пенсию, и без больших звезд на погонах? При этом у него квартира в Москве с хорошим ремонтом и очень крутая дача за городом — это видно даже по ландшафтному дизайну, не говоря уже о бассейне, мангале, воротах, постройках. Жена при этом не работает. Капитаны ФСБ так много получают? Или в ЦРУ доплачивали? Как же он тогда стал перебежчиком и верой и правдой начал служить России?
Вообще стала замечать, что в современных фильмах у героев (даже, если они не бизнесмены) либо огромные дизайнерские квартиры с дорогой мебелью и посудой, либо старые «бабушкины» хрущевки. Золотую середину встретишь крайне редко.
В любом случае интересно наблюдать за противостоянием как ФСБ с ЦРУ, так и двух бывших друзей, за тем, как изворачивается Рыбин, чтобы не была раскрыта его прошлая связь с ЦРУ. Как современные технологии типа допроса на «Полиграфе» иногда заводят в тупик. И эта шпионская история тоже о том, что какие бы новые технические средства не поступали на вооружение, без острого ума и личного мужества стражам порядка по-прежнему не обойтись…

Опубликовано: 5 апреля 2023 г.


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