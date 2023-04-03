Спецучреждение построят рядом с больницей

На прошлой неделе власти республики, наконец, определились с местом для вытрезвителя в Чебоксарах. Он расположится на территории больницы скорой медицинской помощи, причем для «дома трезвости» построят новое здание.

Как уже сообщала «СЧ», необходимость вытрезвителя в столице обсуждается давно. Специализированное учреждение в Чебоксарах отсутствует уже много лет, и своего рода «пристанищем» для людей под градусом стал приемный покой БСМП, куда в любое время дня и ночи доставляют нетрезвых граждан.

Новое место для людей в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения определили на Координационном совещании по обеспечению правопорядка при Главе Чувашии. На нем было решено передать земельный участок на территории БСМП под строительство вытрезвителя. Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, здание будет представлять собой быстровозводимую конструкцию — по аналогии с теми, что строятся для детских лагерей. При этом объект будет соответствовать всем требованиям.

По словам вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, уже даны соответствующие поручения по передаче участка, разработке проектно-сметной документации с определением сроков строительства здания, и к осени вытрезвитель должен быть построен. Такой срок обозначил руководитель республики.

Добавим, только в прошлом году по пьяной лавочке в больницах Чувашии оказались 5200 жителей республики. Больше всего, по сведениям Минздрава, — в Чебоксарах, 3400 человек. Чуть менее 1% из них потребовалась помощь медиков.