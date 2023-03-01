Бюджет республики «поправился» почти по всем статьям

Госсовет республики на своей очередной, 16-й, сессии утвердил первые уточнения республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Доходы увеличиваются против ранее утвержденных значений на 2,7 млрд рублей — до 82,9 млрд, расходы — на 7 млрд, до 90 млрд рублей. Такие параметры привел в своем докладе первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

При подготовке поправок учитывались переходящие объекты и мероприятия, которые необходимо завершить в этом году, пояснил министр. Когда принимался бюджет в первоначальном виде, еще не был принят в окончательном виде федеральный бюджет. При разработке уточнений нашего бюджета были учтены новые суммы по соглашениям, в том числе в части обязательств республики по софинансированию. Безусловным приоритетом остается реализация региональных проектов в рамках национальных, констатировал Ноздряков. Предусмотрены средства по направлениям, где был дефицит. Дополнительными задачами стали положения Послания Главы Чувашии парламенту.

Собственные доходы увеличиваются на 1,3 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 1,4 млрд. Но в январе — феврале собственные поступления снизились вдвое по сравнению с тем же прошлогодним периодом. Это связано со сдвинутыми на март сроками зачисления налогов.

Цифра На 7 млрд рублей увеличиваются расходы республиканского бюджета на 2023 год

Одним из источников изменения расходной части бюджета являются остатки средств в сумме 5,4 млрд рублей. Дополнительные ассигнования предусмотрены практически по всем статьям расходов. Наиболее крупные получают такие направления, как национальная экономика — 4 млрд рублей, ЖКХ — 2 млрд рублей, образование — 1,2 млрд, АПК — 860 млн рублей, транспортное хозяйство — 870 млн рублей.

Выступившие парламентарии, поддержав уточнения бюджета, высказали ряд замечаний и соображений. Депутату Александру Андрееву не нравится, когда крупные строительные подряды, финансируемые из бюджета, достаются не местным фирмам, а иногородним. В частности, строительство лыжероллерной трассы стоимостью почти 1 млрд рублей… Депутат Алексей Шурчанов выразил удовлетворение дополнительными ассигнованиями АПК. Более 250 млн рублей из 860 млн пойдут на возмещение затрат на приобретение техники, 114 млн — на инициативные проекты, 225 млн — на субсидии самозанятым.

Олег Мешков, отметив, что «бюджет сверстан хорошо, приятно, когда он корректируется с плюсом», высказал пожелание более эффективно использовать средства, выделяемые на сферу занятости и трудоустройство. Сославшись на опыт своих предприятий, депутат сказал, что многие из направленных службами занятости людей просто не хотят работать, и таких немало в других отраслях. Между тем в данную сферу дополнительно направляется более 150 млн рублей.

Комментируя высказывание Андреева, министр финансов пояснил, что при выборе подрядчиков важных объектов исходить надо все же не из принципа «свой — чужой», а из их компетентности и профессионализма. В подтверждение привел ставший притчей по языцех капремонт чебоксарской школы № 7, который застыл как раз по причине отсутствия оных.

Министр, по его словам, не очень понял «агрессивный наезд Мешкова на службы занятости». Что касается суммы, тут республика участвовала в пилотном проекте, предусматривающем ремонт помещений служб, приобретение оборудования. Что в этом плохого, недоумевает министр. Минтруда регулярно отчитывается о расходовании средств на занятость.

Внесенные уточнения «отработать сегодня достаточно сложно — первый квартал практически прошел, времени очень мало, а денег много», сказал в заключительном слове Михаил Ноздряков. Но поблагодарил за совместную конструктивную работу и выразил уверенность, что все получится.

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Госсовета Чувашии: «Расходы бюджета увеличиваются на 7 млрд рублей и превысят 90 млрд рублей. Эти средства планируется направить на социальную сферу: строительство жилья для семей, воспитывающих 6 и более детей, и сирот, а также на поддержку участников СВО и их родных. Также дополнительные средства будут направлены на инфраструктурные проекты. Три года назад Глава Чувашии Олег Николаев прогнозировал увеличение бюджета на 50% в течение пяти лет. Но прошло три года, а он уже вырос на 60%».

Депутаты приняли поправки к закону о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Внесли также изменения в Закон «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике». Утверждены и законопроекты о поправках в законы «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности» и «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».