Реконструкция Международного аэропорта Чебоксары должна закончиться к концу года

Об этом агентству ТАСС сообщил Глава Чувашии.

«В целом мы выстроили новый график и в ноябре этого года планируем полную готовность аэропорта обеспечить. Люди получат уже современный аэропорт, современный сервис и стандарты», — сказал Олег Николаев.

Он напомнил, что изначально намеченные сроки реконструкции увеличились в связи с тем, что в проект было заложено много зарубежного оборудования, с получением которого возникли сложности. Кроме того, произошло увеличение стоимости работ в связи с ростом цен на стройматериалы. Тем не менее все сложные строительно-монтажные работы уже выполнены, строители приступили к закрытию контура и отделке.

На время реконструкции работа аэропорта не прекращалась, а пассажиропоток почти не снизился даже в прошлом, очень сложном для отрасли, году, сообщает ТАСС.