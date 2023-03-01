Послание Президента выполняется по плану

А к полевым работам готовятся по графику

В плане действий исполнительных органов Чувашии по реализации Послания Президента России значится 11 приоритетных направлений, объединенных в 3 блока. Об этом доложила и.о. министра экономического развития и имущественных отношений республики Надежда Столярова на заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

В числе блоков — социальный, экономический и экологический. Предусмотрен ряд мероприятий в части поддержки участников СВО и их семей, в том числе оказания им положенной помощи по принципу «одного окна» и других мер.

Отдельно в плане говорится о расширении перспективных внешнеэкономических связей. В частности, о переориентации экспорта на рынки дружественных стран. По развитию региональной инфраструктуры запланировано 16 мероприятий, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов, обновление дорог, развитие транспорта, подготовка проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры в Канашском и Урмарском округах.

Другая приоритетная задача — расширение технологического суверенитета. Здесь намечено 7 мероприятий по обеспечению устойчивой работы системообразующих предприятий региона, дальнейшей кластеризации промышленности. Предусмотрены меры по оказанию новых форм господдержки малого и среднего бизнеса. Для совершенствования системы государственного и муниципального управления в течение года будут формироваться эффективные управленческие команды и качественный кадровый резерв. Предусматриваются также планы по жилищному строительству, в частности, арендного жилья для работников предприятий, выполняющих оборонные заказы. Еще одна важная задача — снижение доли бедных семей.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Радует, что в плане присутствует достаточно широкая палитра мероприятий по поддержке участников СВО и их семей. Но не менее важная задача — дальнейшая поддержка организации летнего отдыха детей. Необходимо в кратчайшие сроки разработать такие дополнительные мероприятия».

В сфере экологии намечено создание блока мониторинга состояния окружающей среды, ликвидация объектов накопленного вреда. В здравоохранении будут и далее поддерживаться направления комплексного капремонта больничных зданий, строительство новых объектов первичного звена.

Основные весенние полевые работы приближаются стремительно — снег тает на глазах. Начнутся они нынче на неделю раньше среднемноголетних значений. А на днях в ряде мест уже приступили к подкормке озимых культур удобрениями, сообщила и.о. министра сельского хозяйства Инна Волкова.

Общая посевная площадь в текущем году в республике составит 550 тыс. гектаров — чуть больше прошлогоднего. Более половины займут зерновые и бобовые культуры, площадь ярового сева — 310 тыс. гектаров. 81 тыс. — это озимые культуры, практически все посевы в хорошем состоянии. Сейчас главная задача — подготовка качественного семенного материала, которого запасено 105% от потребности, 93% — семена кондиционные. Хозяйства продолжают завозить удобрения, горючее. Одновременно принимаются меры по своевременному доведению до сельхозпроизводителей средств финансовой поддержки, заверила докладчик.

В том числе льготных кредитов. Минсельхозом России одобрено 58 краткосрочных займов на сумму 431 млн рублей.

На заседании утверждено положение об Экспертном совете особой экономической зоны «Новочебоксарск». В минувшем январе заключено соглашение о передаче полномочий по управлению зоной Кабинетом министров Чувашии. В марте появилось соглашение между Минэкономразвития России и управляющей компанией с последующей передачей ей полномочий по распоряжению объектами зоны. Для координации и реализации переданных полномочий в соответствии с соглашением разработано данное положение о совете. Им определяются полномочия и регламент работы совета. Главное полномочие — оценка бизнес-планов потенциальных резидентов и принятие решения о получении предприятием статуса резидента ОЭЗ. В состав совета войдут представители органов исполнительной власти республики, банковской сферы, институтов поддержки бизнеса. Глава республики поручил не откладывать с формированием совета.

Внесены изменения в республиканскую программу модернизации первичного звена здравоохранения. Ряд объектов капитального ремонта, признанных аварийными по результатам технической экспертизы, заменяется на новые. Также в программу включаются новые позиции медицинского оборудования, так как ранее такое оборудование, в том числе рентгеновское, уже приобретено за счет средств республиканского бюджета.

Отмечено, что благодаря данной программе модернизации за два года в республике построено и введено в эксплуатацию 66 объектов первичного звена здравоохранения, капитально отремонтировано 49 поликлиник. Идет строительство новой поликлиники в селе Шихазаны. Закуплено 270 единиц оборудования. В распоряжение врачей первичного звена на селе передано 92 новых автомобиля для неотложных вызовов, доставки лекарств и выездной вакцинации маломобильных пациентов.