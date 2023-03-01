🏒«Сокол» выбыл из плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новочебоксарский «Сокол» потерпел поражение от кирово-чепецкой «Олимпии в решающем матче серии 1/8 финала НМХЛ. Основное время игры в Киропо-Чепецке завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказалась «Олимпия. Итоговый счет – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в ее пользу.

Счет в серии до трех побед, таким образом, стел 3-2 в пользу команды из Кирово-Чепецка. Оба выигрышных для «Сокола» матча состоялись в Новочебоксарске. В результате «Олимпия» вышла в четвертьфинал, «Сокол» выбыл из турнира.

Команда из Чувашии участвовала в плей-офф НМХЛ впервые в истории. В регулярном чемпионате-2022/23 она заняла седьмое место в Восточной конференции лиги.

Опубликовано: 18 марта 2023 г.


Читайте также:

«Чебоксары» проиграли все три домашних матча «Челнам». Придется сделать выводы…
"Чебоксары" пересекли финишную черту в первенстве ВХЛ. Впереди – плей-офф
«Чебоксары» выиграли первый матч четвертьфинала Кубка федерации
Вратарь Станислав Жучин: Играя в ХК «Чебоксары», чувствую себя словно в КХЛ
ХК «Чебоксары» готовится к новому первенству ВХЛ
ХК «Чебоксары» на равных сыграл с действующим чемпионом и набрал 50% очков
Победная серия продолжается
Одержали восьмую победу подряд

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.