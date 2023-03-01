🏒«Сокол» выбыл из плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги

Новочебоксарский «Сокол» потерпел поражение от кирово-чепецкой «Олимпии в решающем матче серии 1/8 финала НМХЛ. Основное время игры в Киропо-Чепецке завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказалась «Олимпия. Итоговый счет – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в ее пользу.

Счет в серии до трех побед, таким образом, стел 3-2 в пользу команды из Кирово-Чепецка. Оба выигрышных для «Сокола» матча состоялись в Новочебоксарске. В результате «Олимпия» вышла в четвертьфинал, «Сокол» выбыл из турнира.

Команда из Чувашии участвовала в плей-офф НМХЛ впервые в истории. В регулярном чемпионате-2022/23 она заняла седьмое место в Восточной конференции лиги.