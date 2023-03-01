«Я буду долго гнать велосипед»: пять причин посмотреть фильм «Поехавшая»

«А чего дома сидеть?» — так Анна Смолина назвала свою книгу, написанную после путешествия на велосипеде длиной в 6056 км. В 2017 году семь месяцев вместе с таксой Капой она ехала из Набережных Челнов к маме в Магадан. И немного не доехала: в дороге познакомилась с будущим мужем, белорусом Валерой, тоже велопутешественником, и они изменили курс. Эта реальная история легла в основу фильма «Поехавшая», который вот уже неделю собирает залы в кинотеатрах страны. По словам Анны Смолиной, сценаристы взяли лишь канву истории, все остальные встречи в пути они придумали сами. В любом случае эту картину путешественница оценивает как огромный вклад в развитие велотуризма.

Режиссер — Антон Маслов,

продолжительность — 1 час 50 минут,

места съемок: Москва, Нижний Новгород, Иркутск, Байкал

Вообще здорово, что современный российский кинематограф ищет новых героев среди реальных людей! Жизнь сочиняет такие сюжеты, что никакой сценарист не придумает. С середины февраля в кинотеатрах идет «Праведник», тоже основанный на реальных событиях Великой Отечественной. Сегодня в прокат вышел фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» о летчике Дамире Юсупове, который сумел посадить аварийный самолет на кукурузное поле.

Но посмотреть «Поехавшую» стоит не только потому, что это экранизация реальной истории.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Редкий жанр. Фильмы-путешествия, герои которых все время находятся в пути, принято называть роуд-муви. Таких картин во всем мировом кинематографе не так уж и много. Хотя сюжет классический, знакомый каждому жителю России с детства. Догадались? Это же сказка о Колобке. Стоит выйти за порог, и приключения не заставят себя ждать! В дороге встречаются разные персонажи — добрые и злые — и герой набирается такого опыта, который никогда бы не получил дома.

Аня Смолина — сценаристы сохранили реальное имя — встречает в дороге дальнобойщиков, девушек с трассы, бандитов, парней, которые пытаются ее изнасиловать, продавцов, шаманов… И убеждается, что хороших людей на свете все-таки больше. А еще она ведет блог, делится своими впечатлениями, переживаниями и — неожиданно для себя — становится узнаваемой и популярной. В дороге выясняется, что на ее блог подписаны и те самые барышни с трассы, и сотрудники аэропорта в Иркутске, и продавец меда на Байкале, и даже мама, которая следит за дочерью онлайн.

Девчонка крепкая, спортивная, при деньгах — она не столько едет к маме, сколько бежит от самой себя. Никто из друзей не пришел на ее 30-летие, стол, заказанный в ресторане, остался нетронутым. Любимый человек изменил. С мамой не общаются 13 лет после смерти брата. Аня категорична и автономна. Никого не слушает и пытается убедить себя, что ей никто не нужен. 30 лет — время первых разочарований в жизни. И вот в таком состоянии девушка отправляется в путь, и дороге предстоит вправить ей мозги. «Я мечтаю не терять хороших людей, — скажет потом Аня своим подписчикам, — надо было весь путь проехать, чтобы это понять». В финале — в иркутском аэропорту — мы увидим ее уже совсем другим человеком.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Чувашия знает похожую историю — так на протяжении двух лет мы следили за Большим кочевьем на Восток Никиты Васильева, который потом взял фамилию Тенче. Через Среднюю Азию, Монголию и Китай он ехал на велосипеде на Дальний Восток. Отправился в путь в октябре 2015 года, вернулся в Чебоксары в сентябре 17-го и не один — в Новосибирске встретил Анастасию Сафонову, и дальше они путешествовали уже вместе. И проехал тогда Никита не 6 тысяч километров, как Аня Смолина, а 34 тысячи! А потом была кругосветка на велосипедах, уже вместе с маленькой дочкой. Пандемия и закрытые границы заставили семью Тенче осесть в США, куда Настя и Никита приехали по туристической визе, чтобы совершить путешествие по Северной и Южной Америкам. Там у них родился второй ребенок — сын Эльдар.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. Актерский ансамбль. Это новая встреча с Виктором Хориняком («Последний богатырь», «Непослушник») и Еленой Яковлевой. Роль Валеры прекрасно укладывается в сложившееся амплуа Хориняка: обаятельного, неунывающего парня, который найдет выход из любой ситуации и подберет ключик к женскому сердцу, не будучи при этом классическим героем-любовником. Во многом похожий на Аню, он поймет ее лучше, чем она сама себя понимает, и интуитивно все сделает правильно. Уже сблизились, решили дальше ехать вместе, но Аня опять все портит и заявляет, что их пути расходятся. Для Валеры — удар под дых, это видно по глазам, но он не бежит выяснять отношения, коротко говорит «ОК» и уезжает в противоположную сторону. А если бы начал спрашивать «почему», «что я сделал не так» — Аня бы мгновенно выставила колючки.

Героиня Елены Яковлевой, по сути, преодолевает все это путешествие вместе с дочерью. С мамой — своим главным критиком — Аня мысленно ведет бесконечные острые диалоги… Ей кажется, что матери она уже не нужна. «Ты думала, я буду сидеть и ждать тебя?!» — торжествующе заявляет воображаемая мама, уезжая из нижегородской квартиры в Магадан на грузовике с вещами. Эти «дочки-матери» — отдельная линия в фильме.

И, конечно, аплодисментов заслуживает актриса Ольга Лерман (Елена Вяльбе в фильме «Белый снег»), крутившая педали, падавшая в кювет, мерзнувшая под дождем.

Она чем-то похожа на молодую Варлей. Ольга в детстве занималась художественной гимнастикой, потом окончила хореографическое училище. Глядя на ее спортивную фигуру, сразу понимаешь, что девушка справится не только с ролью, но и с велосипедом. Может быть, немного не докрутили с семейной историей Ани, но сочувствия ее ситуация с мамой не вызывает. Сама виновата. И сама себе напридумывала, что мама ее не любит, «и зачем только рожала: 12 часов мучилась».

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ. Рассветы, закаты, пейзажи средней полосы, Урала, Сибири. Фильм снят очень красиво: через экран чувствуешь запах некошеной травы, колокольчиков, свежесть летнего ливня. Может быть, даже не хватило видов природы, особенно Байкала. Сюжет несется стремительно, не успеваешь насладиться кадрами. И ощущение, что виды новых мест и движение солнца по небесной оси режиссеру нужны лишь чтобы показать, как быстро день идет за днем. Ради пейзажей хочется пересмотреть кино снова и осознать, как в песне Сергея Трофимова, что «в мире столько мест, где я еще ни разу не был».

ПРИЧИНА ПЯТАЯ. Фильм добрый, легкий и воодушевляющий. «А о чем вы мечтаете?» — спрашивает Валеру одна из повстречавшихся в пути девушек с низкой социальной ответственностью. «Мечты — это нереализованные цели, а я всегда добиваюсь, чего хочу», — скромно отвечает путешественник и начинает перечислять свои достижения. Получилась такая история из серии «встал и пошел». Как бы тяжело физически и психологически не было Ане и наступали моменты, когда она готова была сойти с маршрута, тем не менее руль не бросила. Несколько фантастичным выглядит финал в самолете «Иркутск — Москва», ну уж такая героиня фантазерка. Главное, что эти шесть тысяч километров были реальностью. И были не зря — еще не столько можно проехать, чтобы наладить отношения с матерью и найти любовь.