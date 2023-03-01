От Красной площади на север. Улица Союзная, 1934 год

Научный архив ЧГИГН

Еще одна улица шла от Красной площади в сторону Волги. Одна из старейших городских улиц — Рождественская, шла параллельно улице Розы Люксембург. После революции некоторое время она носила имя Зиновьева, затем называлась Наркомфиновской, пока в 1926 году окончательно не стала улицей Союзной.

На переднем плане глубокий овраг — это русло речки Чебоксарки и даже видна часть моста через нее. Далее слева деревянный дом — это контора пожарной части, а вот за ней старейшее в городе здание, так называемый «дом воеводы». Воеводский дом успел побывать и первой электростанцией, затем первой городской баней — вот по этой причине пришел в совершеннейшую негодность, и в начале 1960-х годов был разрушен.

Одно время по улице Союзной проходил маршрут 1-го троллейбуса, и конечная остановка его была аккурат на месте дома воеводы. Далее стоит еще одно древнее здание — двухэтажный дом с мезонином — это постоялый двор купца Антонова с винными погребами на первом этаже. А вот за ним виден угол дома, в котором сейчас размещается художественное училище, в ту пору это здание занимала городская филармония. Далее видна часть церкви Св. Троицы, которая входила в ансамбль Свято-Троицкого монастыря. И наконец, справа видна часть бывшего мочального склада, а в ту пору первое здание Русского драматического театра, который в 1918 году переехал из города Казани в Чебоксары.

Сегодня только старожилы города могут представить, как все это выглядело раньше. Появились новые здания, исчезли старые, Свято-Троицкий монастырь отреставрирован и теперь занимает все пространство от улицы Союзной до улицы Розы Люксембург, и только художественное училище по-прежнему находится в старинном здании. Правда, все дома теперь сменили адрес с улицы Союзной на улицу Розы Люксембург.