В Чувашии проходит акция «Диктант ЖКХ»

Коммунальный ликбез

Какое помещение признается комнатой? Во всех ли домах должны быть установлены общедомовые приборы учета? Допустимо ли отклонение давления в системе холодного водоснабжения? На эти и другие вопросы предлагают ответить участникам акции «Диктант ЖКХ».

В таких масштабах проверка коммунальной грамотности граждан проходит впервые. Подключились к ней все регионы России, не отстает и Чувашия. Уже написали диктант ЖКХ во многих муниципалитетах, в частности, успешно справилась с ним глава Алатырского муниципального округа Нина Шпилевая. Прошли тесты и работники газовых компаний республики, и чебоксарского АО «Водоканал», сообщают на сайте «Единой России».

А в ЧГУ имени И.Н. Ульянова состоялась самая масштабная в республике акция — вместе с десятками студентов на вопросы о ЖКХ отвечали ректор университета Андрей Александров и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов.

КСТАТИ Акция, начавшаяся в феврале, продлится до 14 апреля. Всем, кто хочет поучаствовать в диктанте, надо зарегистрироваться на портале «Школа ЖКХ».

Диктант, сформированный по принципу тестов ЕГЭ (один вопрос — три варианта ответов), писали не на бланках — в мобильных телефонах: все участники акции предварительно установили приложение «Школа ЖКХ» и создали в нем собственный профиль. А затем за 30 минут надо было ответить на 30 вопросов. Ответил правильно как минимум на 25 — получишь сертификат (считай — пятерку за диктант).

Не всем студентам эту планку удалось преодолеть — многие живут с родителями и в тонкости коммунальных расчетов пока не вникали. Но и взрослым людям тоже пришлось над вопросами подумать. «Прошел диктант успешно, получил сертификат, — сообщил Павел Данилов. — Но признаюсь честно, сложности с ответами на некоторые вопросы возникли даже у меня».

Не назвал диктант легким и Андрей Александров. Зато на вопрос «Почему диктант проводится именно в ЧГУ?» ответил легко. «У нас есть строительный факультет, который готовит не только строителей, но и тех, кто эксплуатирует здания, сооружения, вступает в отношения с собственниками жилья, с управляющими компаниями», — пояснил ректор. И выразил надежду, что акция окажется полезна не только тем, кто учится на стройфаке, но и остальным студентам.

Анна Шуканова, Елена Кузнецова