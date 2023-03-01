Объединяя поколения и регионы

Новые исторические факты о строительстве оборонительных рубежей. Памятные медали тем, кто долгие годы изучал эту важную тему. И слезы в зрительном зале — на постановке, посвященной труженикам тыла, день и ночь работавшим ради Победы. На минувшей неделе Чувашия передала Мордовии эстафету межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» и представила в Саранске оперу «Сурский рубеж»…

По традиции начался марафон с исторических фактов. В Мордовском республиканском краеведческом музее имени И.Д. Воронина прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Подвиг во имя Победы». Участниками ее стали архивисты, историки, преподаватели вузов Чувашии, Мордовии, Саратовской и Ульяновской областей. Рассказали они не только о самом возведении оборонительных рубежей, но и об агитационной деятельности на главной тыловой стройке Поволжья, о мобилизации трудовых ресурсов… «Каждый работник ежедневно должен был кирками и лопатами вынимать по несколько кубометров промерзшего грунта, — пишет газета «Известия Мордовии». — Несмотря на голод и холод, строители выполняли и даже перевыполняли план. Сил труженикам придавали мысли о будущей Победе. Всего в республике в строительстве рубежа принимали участие более 70 тысяч человек».

Зачитав участникам приветствие Главы Чувашии Олега Николаева, министр культуры Светлана Каликова подчеркнула: «Мы очень благодарны за ту совместную работу, которую мы вместе с вами проводим. Тема Сурского и Казанского оборонительных рубежей объединяет сегодня регионы Поволжья, так же, как она объединяла регионы в 1941-1942 годах. Главной задачей для нас является воспитание подрастающего поколения, чтобы они помнили, что они наследники Великой Победы, в их жилах течет кровь победителей. Только так мы сможем сохранить наши великие традиции».

«На строительстве рубежей работало 80% женского населения, и мы как Союз женщин посчитали, что необходимо эту историю поднять и донести до подрастающего поколения. Работа была очень кропотливая, поисковики собрали более 200 воспоминаний участниц тех событий», — рассказала председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Она также отметила , что после того, как 2021 год в Чувашии объявили Годом памяти строителей оборонительных рубежей, в республике поднялась настоящая волна патриотизма — люди посвящали героям рубежей очерки и стихи, которые потом были изданы в отдельных сборниках, а дети с большим интересом начали изучать биографии своих прабабушек.

…В этот же день, сообщают мордовские СМИ, в музыкальном театре имени И.М. Яушева представителям архивной службы и научного сообщества, посвятившим долгие годы изучению темы строительства Сурского рубежа, были вручены памятные медали и государственные награды. А завершился межрегиональный патриотический марафон показом оперы «Сурский рубеж» Чувашского государственного театра оперы и балета.

СВЕТЛАНА БАУЛИНА,

министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовии:

«Сурский рубеж — близкая и важная для Мордовии тема, и мы очень благодарны коллегам из Чувашии за предложенный проект. Многие наработки наших соседей мы возьмем в работу. Наши ученые провели большую работу, постарались восстановить имя каждого строителя рубежа. Получилась интересная история в лицах… В ближайшее время по поручению Главы Мордовии Артема Здунова в республике создадут мемориальный комплекс «Сурский рубеж». В его оформлении будут использованы изображения реальных людей — участников строительства рубежа обороны».

НИКОЛАЙ ХРАМОВ,

журналист, писатель, г. Саранск:

«У меня был день открытий: впервые увидел оперу «Сурский рубеж», которую поставил в Саранске Чувашский театр оперы и балета… Это драматическая история любви во время войны и строительства рубежа. 17-летняя Парчакан верит, что богатырь поможет спасти ее край от фашистов и тоже отправляется на сооружение рубежа вместе с народом. Хорошая работа оркестра, хора и каждого солиста. Заметил, как женская половина утирала слезы, поскольку очень понятен и трогателен сюжет оперы. А доказательством хорошей работы служили долгие аплодисменты и скандирование «молодцы» в течение нескольких минут — саранский зритель знает толк в таких работах.

Как сказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова, они на тему рубежа ставят спектакли, оперы, пишут книги, есть даже памятная медаль — Чувашия давно ведет патриотическую работу на примере тех поколений. Вот и в Саранск они приехали в рамках Межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы».

СЕРГЕЙ АБЛИМАНТОВ,

ученик девятого класса школы № 37, г. Саранск:

«Мне важно посещать такие патриотические мероприятия. После них появляется чувство гордости за подвиги наших соотечественников, ты становишься более мужественным».

ОЛЕСЯ КИЯЕВА,

ученица девятого класса школы № 37, г. Саранск:

«Очень хорошо, что информацию о подвигах наших предков нам дают в разных вариантах. Например, сегодня я посмотрела оперу «Сурский рубеж», мне это было очень интересно».

Мария Ненашева, Ирина Трубина