Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Чувашию

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На аптечную базу ГУП «Фармация» доставили 4 тысячи доз комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики коронавирусной инфекции. В настоящее время организована работа по распределению препарата в медицинские организации Чувашии, сообщили в региональном Минздраве.

Также ведомство напоминает, что вакцина — самый действенный способ защитить себя и других от коронавируса. Прививочная кампания продолжается. Желающие укрепить иммунитет могут ознакомиться с графиками мобильных пунктов на сайтах медицинских организаций.

Опубликовано: 6 марта 2023 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.