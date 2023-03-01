Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Чувашию

На аптечную базу ГУП «Фармация» доставили 4 тысячи доз комбинированной векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики коронавирусной инфекции. В настоящее время организована работа по распределению препарата в медицинские организации Чувашии, сообщили в региональном Минздраве.

Также ведомство напоминает, что вакцина — самый действенный способ защитить себя и других от коронавируса. Прививочная кампания продолжается. Желающие укрепить иммунитет могут ознакомиться с графиками мобильных пунктов на сайтах медицинских организаций.