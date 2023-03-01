В Польшу везем редьку, из Бразилии — арахис

30 партий выращенного чувашскими аграриями лука-севка общим весом 518 тонн экспортировано в январе — феврале в Республику Беларусь. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области — именно это ведомство выдает фитосанитарные сертификаты на ряд товаров и продуктов, вывозимых за границу, а также на продукцию, привезенную к нам из-за рубежа. Экспортировала республика не только лук.

По данным местного Россельхознадзора, в этом году Польша, несмотря на недружественную риторику, все равно закупила у нас 154 тонны льна масличного, 132 тонны редьки масличной и 22 тонны вики кормовой; 66 тонн пшеничных отрубей отгружено в Казахстан, 7 партий изделий из древесины в количестве 20588 штук экспортировано в Узбекистан и Таджикистан. Что касается импорта, то при ввозе на территорию Чувашии было досмотрено

87 тонн ячменного солода из Беларуси и более 187 тонн лущеного арахиса из Бразилии. И солод, и арахис сертификаты в итоге получили.