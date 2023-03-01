Ветеран хоккейного клуба «Сокол» погиб в зоне СВО

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Бывший защитник новочебоксарского хоккейного клуба «Сокол» Дмитрий Симаков погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он ушел из жизни в возрасте 47 лет. За новочебоксарскую команду Симаков играл с 1991 по 2003 год и в 336 официальных матчах набрал 129 (62+67 по системе «гол+пас») очков.

Соболезнования родным и близким хоккеиста выразили, в частности, Минспорта Чувашии, клуб «Сокол», спортивная общественность республики.

Церемония прощания с Дмитрием Симаковым пройдет завтра, 2 марта, в Прощальном зале № 1 городской ритуальной службы в Новочебоксарске, начало запланировано на 10.30.

Опубликовано: 1 марта 2023 г.


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