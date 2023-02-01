Контрольно-счетная палата Чувашии предотвратила нарушения почти на миллиард рублей

Это более чем в 2,5 раза больше показателя 2021 года, сообщила председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова на встрече с Главой республики Олегом Николаевым.

С 1 января прошлого года КСП Чувашии приступила к осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по 25 муниципальным образованиям, а с 1 июля — и по Чебоксарскому городскому округу. Такая централизация полномочий позволяет вывести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия на качественно новый уровень.

По словам Светланы Аристовой, размер предотвращенных финансовых нарушений по итогам минувшего года составил 913,6 млн рублей против 362,1 млн рублей в 2021 году. При этом основную долю составляют нарушения, связанные с бухгалтерским учетом, а также формированием и исполнением бюджетов. Объем возмещенных средств составил 27,5 млн рублей, что в три с половиной раза больше, чем в 2021 году.

Значительно — со 145,5 млн рублей до 87,8 млн рублей — сократилось количество нарушений при обосновании и определении цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Олег Николаев назвал эти итоги положительными. Он напомнил, что главной задачей функций контроля является обеспечение эффективного использования денежных средств. «Организация такой деятельности на должном уровне в сопровождении большого количества мероприятий национальных проектов, государственных программ — достаточно сложная задача. И та работа, которую мы в прошлом году провели, показывает первые достаточно неплохие результаты. Необходимо эту деятельность организовать так, чтобы обеспечить своевременность реализации всех запланированных мероприятий, сделать это с должным качеством и обеспечением максимально эффективного использования средств бюджетной системы», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации руководителя региона.