Умельцы из села Урмаево переделали автобус в баню и отправили участникам СВО

Снаружи — автобус, внутри — настоящая баня-сауна. В селе Урмаево Комсомольского муниципального округа для бойцов, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции, старенький «ПАЗик» переоборудовали в добротную парилку с предбанником. Баня на колесах, которую в кратчайшие сроки соорудили местные мастеровитые мужчины, уже доехала до линии фронта и на днях в ней должна состояться первая помывка.

О том, что там, на передовой, нашим ребятам нужна баня, урмаевские активисты узнали, можно сказать, случайно, когда не так давно доставили в зону СВО отремонтированный своими руками «УАЗик». На расспросы земляков, чем еще помочь — вы только скажите, мобилизованные и добровольцы заметили, что в полевых условиях их бы очень выручила баня. Пусть даже в самом скромном варианте.

Пожелание парней урмаевцы приняли как сигнал к действию. Не успели они вернуться домой, как просьба ребят мгновенно разлетелась по всем соцсетям и мессенджерам. Отклики и поддержка последовали сразу — тут же нашлись и автобус «ПАЗ», и люди, готовые помочь с ремонтом, и автосервисы, где его можно сделать. Так, покупкой транспортного средства занимался житель села Урмаево, участник второй чеченской кампании Динар Амерханов, который предоставил для автобуса свой автосервис. А продавец «ПАЗика», к слову, когда узнал, что машина покупается для поддержки российских бойцов, отдал его по цене в два раза меньше, чем просил. За что урмаевцы ему очень благодарны.

Работа по переделке пассажирского автобуса предстояла большая, и урмаевские мужчины сразу взялись за дело. Ведь требовалось не только превратить его в автобаню, но и сделать так, чтобы транспорт не подвел в пути. Желание хоть как-то помочь бойцам было таким сильным, что некоторые сельчане трудились в автосервисе по ночам, а один из волонтеров Ильшат Хайбуллин не бросал работу несмотря на высокую температуру. Душой болел за скорое завершение ремонта Ришат Калаков — сколько времени он провел в гараже, и посчитать трудно. Усиливали автобус на площадях Ильдуса Табаева, который тоже днями и ночами пропадал в автосервисе.

И таких ребят в Урмаево очень много: в общей сложности над автобусом, сменяя друг друга, «шаманили» около 40 человек. Кто доставал материал, кто красил крышу в защитный цвет, кто предоставил печку для бани… Работали без сна и выходных, лишь бы успеть к 23 февраля, чтобы сделать воинам подарок.

Автобаня получилась красивой и удобной. В одной половине «ПАЗика» разместилась парилка с лавочками и печкой, в другой — предбанник. Салон утеплили минеральной ватой, обшили первосортной вагонкой, выстелили пол изолирующим слоем, а для отвода воды и дыма вывели наружу трубы. Одновременно в такой сауне могут мыться до пяти человек. «Опыта постройки бани в автобусе ни у кого, конечно, не было. Зато были желание и руки. Все придумывали на ходу. Мы же не самолет, в конце концов, делали», — скромно отозвались о своей работе в Урмаево. Меньше чем через неделю автобаня была готова к использованию.

Большое дело невозможно и без духовной поддержки. Перед поездкой в зону СВО у автобуса имамы всех трех мечетей Урмаево совместно прочли аяты Корана и дуа за спокойствие, скорейшее завершение специальной военной операции и возвращение ее участников домой. Мечети не остались безучастными: по мере возможности они оказали помощь продуктами и финансово.

«Если наш маленький вклад приблизит победу, мы будем делать все возможное для этого», — говорят урмаевцы.