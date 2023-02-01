В Чувашии приступают к строительству двух школ

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, до сентября 2024 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» будут построены школы в селе Чурачики Цивильского округа и селе Янгличи Канашского. Объекты прошли федеральный отбор в составе проектов, реализуемых по данной программе.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, от Чувашии прошли также заявки на комплексное развитие сел Ходары Шумерлинского округа и деревни Средние Татмыши Канашского. Общая сумма проектов составляет 640,8 млн рублей. Из них 570,5 млн будет финансироваться из федерального бюджета, 5,8 млн — из республиканского, остальные средства — из местного и внебюджетных источников. Наибольший объем средств направляется на строительство школ в рамках двух проектов.

В Чурачиках появится школа на 375 мест сметной стоимостью 339,5 млн рублей. По результатам конкурсных процедур подрядчиком определено АО «Передвижная механизированная колонна № 8». Общестроительные работы подземной части здесь завершатся в декабре 2023, надземной вместе с благоустройством — в июле 2024.

К началу учебного года объект должен быть введен в эксплуатацию.

В Янгличах ООО «Булат» возведет детсад-школу. Здание рассчитано на 165 учеников и 40 дошкольников — для них по проекту предусмотрен отдельный пристрой. Финансирование — 275,6 млн рублей.