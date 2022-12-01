Григорий Данилов: Поддерживаем и тех, кто еще только задумывается об экспорте

В Центре экспортной поддержки Чувашии сегодня наверняка много звонков с поздравлениями — ЦЭП исполнилось 10 лет. О миссии Центра, новых вызовах и новых возможностях для чувашских экспортеров беседуем с его руководителем Григорием Даниловым.

Год необычный и непростой

— Григорий Владиславович, ЦЭП образован 10 лет назад — именно 22 декабря. До этого кто и как помогал экспортерам?

— А до этого такой структуры не было. Экспортеры могли рассчитывать лишь на какие-то разрозненные формы содействия. Консолидация государственной поддержки произошла с созданием ЦЭП на базе Гарантийного фонда ЧР — одним из первых в стране, затем он получил самостоятельность.

— С какими результатами заканчиваете год?

— Год для нас необычный — юбилейный. Подводя его итоги, могу сказать, что мы второй год выполняем ключевые показатели эффективности. В чем это выражается? Наша задача заключается не только в оказании помощи — отправить предпринимателя на выставку, свозить в бизнес-миссию, разместить на электронной торговой площадке — таких как Alibaba, Amazon, eBay, наша цель состоит в том, чтобы от этой помощи предприниматель нашел партнера, заключил экспортный контракт. Просто помощи недостаточно: если на выходе нет экспортного контракта, значит, работаем неэффективно. Федеральный центр выдает деньги на комплексные услуги, задает показатели регионам и строго следит за их выполнением.

В прошлом году показатель по поддержанному экспорту мы улучшили в 7,5 раза по сравнению с 2020 годом — прыгнули, можно сказать, выше головы. Но тогда и объем средств, выделенных на меры поддержки, был существенный — 50 млн рублей. В этом году сумма на господдержку существенно меньше — 13 млн рублей, тем не менее мы сумели перевыполнить все ключевые показатели текущего года уже за 9 месяцев. На данный момент сумма поддержанного экспорта составила 10,7 млн долларов США, что существенно выше плановых 7,4 млн долларов. А количество компаний, заключивших экспортный контракт при нашей поддержке, составило 36 вместо 17 плановых. А вот количество субъектов МСП, получивших наши услуги, уже достигло 341 вместо 150.

Ориентируемся на дружественные страны

— А я предполагал, что на фоне санкций, трудностей в экономике с экспортом у нас намного хуже…

— Ситуация на самом деле непростая. Международная обстановка сложная. Но так как 80% чувашского экспорта было в дружественные страны, то и экспорт просел не так сильно, как в других регионах России, ориентированных на Западную Европу. Мы оказываем поддержку больше малому и среднему бизнесу, который в первую очередь выходит на ближайшие рынки. Большая часть чувашского экспорта — это Беларусь и Казахстан. Затем — Узбекистан, Китай, Азербайджан и другие — все дружественные нам страны. Поэтому в отличие от регионов, которые были «завязаны» на Западную Европу и сегодня вынуждены переориентировать свой экспорт, нашим экспортерам менять коней на переправе не пришлось.

— И названными вами странами круг замыкается?

— Конечно же, нет. Сейчас очень большой интерес вызывают страны Северной Африки — Египет, например, Персидского залива — это недооцененные нами ранее Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, государства Юго-Восточной Азии. Сегодня ориентируемся туда — начинаем поиск клиентов для наших экспортеров. С этими странами решены логистические вопросы, по большому счету, улажены трансграничные переводы. Первые отклики показывают, что наша продукция там востребована. Да, страны Южной Америки более интересны, но — очень далеко. На фоне исключения России из международных логистических схем доставка наших товаров туда — себе дороже. Если только какие-то уникальные товары…

— А они, уникальные товары, у нас есть?

— Безусловно. Чебоксарские тракторы представлены в странах Южной Америки, они дешевле зарубежных аналогов и, уверен, в Африке тоже будут востребованы, продукция химической промышленности, кондитерские изделия и многое другое экспортируются в разные страны. Более того, наша продукция, та, которая не включена в санкционные списки, идет дальше через третьи страны, и потребитель, который привык к ней, все равно находит возможности ее приобрести.

И это касается не только крупных предприятий, но и малого и среднего бизнеса. Чебоксарский предприниматель Татьяна Федирко, занявшая третье место в номинации «Лучшая женщина-экспортер» на окружном этапе конкурса «Экспортер года» в ПФО, к примеру, сегодня поставляет женскую одежду в страны Персидского залива — Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Первый шаг — он трудный самый

— Как работают меры поддержки ЦЭП, уже доказавшие свою эффективность, и появляются ли новые меры, способствующие успеху чувашского экспорта?

— Комплексные меры поддержки как были — так и остаются. Самая, на мой взгляд, эффективная — организация выставок за рубежом. Поиск партнеров и клиентов за рубежом — тоже рабочая история: специально обученные подрядчики находят «теплые» контакты для предпринимателя — и все это для него бесплатно. По сути, для предпринимателя на стороне создается временный коммерческий отдел, который ищет ему клиента. Ведь зачастую важен именно первый контакт: мы помогаем сделать первый шаг, а дальше будет легче.

Очень полезная услуга — размещение на электронных торговых площадках. Правда, здесь важно, чтобы предприниматель был готов к этому. Если у него есть опыт работы на российских площадках, тогда его смело можно выводить на иностранные площадки — рынок международных маркетплейсов огромный.

Еще одна услуга продиктована появлением необходимости переориентации экспорта на другие страны и удорожанием логистики. В этом году в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» у нас появилась возможность компенсировать нашим предпринимателям до 80% стоимости транспортировки по территории России продукции, вывозимой на внешние рынки.

Клиент — в центре внимания

— «Экспортировать легко — при содействии Центра экспортной поддержки» — ваши слова. И ЦЭП своей работой их подтверждает…

— Так и есть. Потому что мы понимаем, что востребовано в той или иной стране, знаем их специфику, менталитет людей. Говорят же, чуваш не поверит, пока сам руками не пощупает. И на Востоке, в отличие от Европы, пока лично не познакомятся с человеком, дела с ним иметь не хотят. Свой менталитет в арабском мире, в том же Китае. Поэтому при налаживании сотрудничества с ними приносят результат выставки, бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, которые мы организуем для предпринимателей.

Клиентоцентричность — главный в нашей работе принцип. Это означает, что предприниматель в центре нашего внимания. Мы знаем, что его беспокоит, знаем его продукт, понимаем, какая из наших услуг может помочь ему выйти на зарубежный рынок или увеличить экспорт в ту или иную страну. У нас для этого есть компетенции. Все наши клиенты — на постоянном с нами контакте. Для этого создали чат в телеграм — могут обратиться в любое время с любым вопросом. Более того, созданное нами это сообщество теперь из инструмента для подсказок от экспертов переросло в нечто большее.

Мы с удивлением наблюдаем, что там предприниматели сами с удовольствием общаются друг с другом. Кто-то интересуется возможностью работы с определенной страной, другой делится своим опытом: «Я отправлял груз — все хорошо» или: «Работайте через такой-то банк — трансграничный перевод проходит без проблем».

Руководствуясь той же клиентоцентричностью, мы озаботились внедрением технологий «бережливого производства», инициированных «Росатомом». Сказать по правде, изначально я отнесся к этому с большим сомнением, но со временем не только убедился в пользе этих технологий, но еще и профессиональную переподготовку прошел в РАНХиГСе по специальности «Цифровая экономика. Цифровая трансформация». И, внедрив у себя элементы цифровых технологий, благодаря «бережливому производству» в 2,5 раза сократили время от обращения предпринимателя к нам до начала предоставления ему услуг. Если раньше это было 15,5 дня, то сейчас с момента, когда человек заглянул к нам «просто спросить…», до получения им услуги проходит всего-то 6 с небольшим дней…

Радуют истории успеха

— А бывает так: не предприниматель приходит к вам, а, наоборот, вы, видя экспортный потенциал его продукции, идете к нему?

— Бывает, и нередко. Практикуем и выездные мероприятия. С республиканским бизнес-инкубатором часто выезжаем в районы республики. Раньше были Дни предпринимателя, теперь — «Разговор на равных». Собираем предпринимателей, рассказываем о своих услугах, предлагаем пути выхода на экспорт. Есть у нас бесплатные семинары — приглашаем всех желающих. ЦЭП содействует не только состоявшимся экспортерам, он поддерживает и тех, кто только задумывается об экспорте.

От души радуемся историям успеха наших клиентов. Вот чебоксарское ООО «Орвуд» наладило прямые поставки в Казахстан кухонных фасадов и корпусов. Найти партнера за границей помог наш Центр — благодаря международной выставке «Мебель, фурнитура и обивочные материалы». Мы помогли «Орвуду» изготовить и застроить стильный индивидуальный стенд. По итогам выставки удалось заключить крупный экспортный контракт с компанией из Казахстана. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными партнерами о поставках в Беларусь.

Участие при нашей поддержке в Международной выставке «Строительство», бизнес-миссия в г. Баку, наше содействие в поиске иностранного покупателя и исследование по спросу на стальные двери в Нигерии принесли компании «БКР» экспортный контракт с покупателем из этой страны. ЦЭП также софинансировал поездки представителей чебоксарской компании «Фросто», специализирующейся на производстве кухонного оборудования, на международные выставки в Москве и Милане. По итогам выставок «Фросто» заключила три экспортных контракта с компаниями из Сербии, Казахстана и Таджикистана. И таких примеров — множество.