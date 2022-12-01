Семьи героев не оставят в беде

Для особой зоны узаконены преференции

Единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей получат семьи добровольцев из нашей республики, отдавших свою жизнь в ходе специальной военной операции. Соответствующий закон принят на очередной, 14-й, сессии Госсовета республики.

Как пояснила, представляя законопроект, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, действующим нормативно-правовым актом добровольцами в данном случае считаются граждане России, направленные из военного комиссариата Чувашской Республики для заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы, родившиеся и проживавшие на территории республики. Речь идет о погибших (умерших) в СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В минувшем ноябре были внесены изменения в федеральный закон о ветеранах боевых действий, согласно которым к ним отнесены и добровольцы. Дополнительные меры их поддержки могут вводиться только субъектами федерации на основе принятых ими законов, что и сделано. Установленная выплата в сумме 1 млн рублей полагается всем членам семей в равных долях по аналогии с семьями погибших военнослужащих.

Немало добровольцев из Чувашии в силу разных обстоятельств призывались военкоматами других регионов. Но по данному документу их семьям такая выплата не полагается. Не обидятся ли родные, спросил депутат Владислав Солдатов. Министр пояснила, что в других регионах наверняка будут приниматься аналогичные решения. Во всяком случае так должно быть.

Отдельные категории граждан получат господдержку по газификации индивидуальных жилых домов — такой закон утвержден парламентариями. По докладу министра труда и социальной защиты, речь идет о субсидиях на покупку газового оборудования и проведение работ в пределах границ участка домовладения в размере не менее 100 тыс. рублей. К таким категориям отнесены инвалиды, многодетные семьи, малоимущие, ветераны труда, труженики тыла, дети войны, участники специальной военной операции…

Резиденты особой экономической зоны «Новочебоксарск» получат существенные налоговые преференции. Соответствующие поправки в закон о вопросах налогового регулирования в Чувашии, отнесенных федеральным налоговым законодательством к ведению субъектов федерации, приняты на очередной, 14-й, сессии Госсовета республики.

Представивший законопроект первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков назвал предложенные преференции. В частности, обнуляется ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в республиканский бюджет, в течение пяти налоговых периодов, начиная с того, в котором будет получена первая прибыль от деятельности на территории ОЭЗ, но не более срока ее существования. С шестого по десятый налоговый период включительно ставка составит 5% при тех же условиях. 13,5% будут платить резиденты по истечении десяти налоговых периодов. Приняты также нормы, освобождающие резидентов от уплаты транспортного налога в течение десяти лет, начиная с месяца внесения соответствующей записи в реестр резидентов ОЭЗ.

Льготы, что и говорить, ощутимые, но за них придется расплатиться выпадающими доходами из бюджета. Депутат Сергей Семенов поинтересовался их суммой. Как выяснилось, она составит порядка 2 млрд рублей. Остается лишь надеяться, что расходы окупятся сторицей от деятельности резидентов.

Еще один важный принятый закон касается перераспределения полномочий в организации пассажирских перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском между муниципалитетами и правительством республики. Данный акт станет основанием для передачи имущественного комплекса троллейбусных предприятий этих городов в республиканскую собственность и создания государственного перевозчика. Он также обеспечит установление единого тарифного меню для муниципальных и межмуниципальных маршрутов сообщением с внедрением единых проездных билетов, пересадочных абонементов, исключит дублирование муниципальных и межмуниципальных маршрутов.

Депутат Константин Степанов спросил у министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, представлявшего законопроект, не исчезнут ли из-за создания единого государственного перевозчика частники, осуществляющие перевозки. Министр заверил, что государственная монополия исключается, частные перевозчики останутся и будут конкурировать. А согласны ли сами муниципалитеты передать свои транспортные предприятия республике, поинтересовался депутат Михаил Резников. Министр пояснил, что в связи с убыточностью указанных предприятий муниципалитеты не возражают, и этот вопрос с ними уже согласован. Резников поддержал идею создания единого государственного перевозчика и призвал коллег по депутатскому корпусу проголосовать за принятие закона, пояснив, что потребуется провести грамотную тарифную политику, чтобы поддержать создаваемое транспортное предприятие, и контроль за ней будут осуществлять депутаты из профильного комитета.

Поддержал законопроект и депутат Николай Николаев. «Считаю, что основные магистральные маршруты в городах и межмуниципальные должны быть под государством. На самом деле опыт показывает, что городской транспорт не может быть прибыльным. Он везде субсидируется, и это нормальная практика», — сказал он.