Олег Николаев: Сегодня отрабатываются многие инструменты давления, чтобы системно влиять на нашу жизнь

«Завершая 2022 год, мы плавно переходим в новый выборный цикл — по выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в 2024 году. Учитывая текущую ситуацию, понимаем, что на нас будет оказываться мощнейшее давление. Мы его уже в этом году испытываем. Но относительно того, что будет дальше, это пока только «цветочки», — с такими словами Глава Чувашии Олег Николаев обратился к делегатам XXXIII конференции Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По словам Олега Алексеевича, сегодня отрабатываются многие инструменты давления, чтобы системно влиять на нашу жизнедеятельность в будущем. Мы можем противостоять этому и реализовать свои планы только через консолидацию, четкое следование нашим традициям, понимание основ нашего существования, того, куда хотим двигаться завтра.

Глава Чувашии выразил признательность членам регионального отделения партии за совместную работу. «Ваша программа серьезно коррелируется с Комплексной программой социально-экономического развития Чувашской Республики. Обе они нацелены на обеспечение достижения национальных целей, обозначенных Президентом страны, решение вопросов, которые перед нами ставят жители Чувашии», — констатировал он и отметил важность дальнейшей работы в формате «расширенного правительства». За годы совместной работы, по его словам, удалось достичь больших результатов. Такой подход доказал свою состоятельность прежде всего тем, что уже на этапе формирования решений удается фиксировать все факторы и проблемы, имеющиеся на местах.

По аналогии с «расширенным правительством» на уровне республики местные депутаты должны быть включены в расширенную команду муниципального образования по решению вопросов, которые стоят перед муниципалитетом. Такой формат позволяет больше углубиться в проблемные вопросы, а также в планы, которые будут реализовываться.

«Взаимодействие должно быть синхронизировано. Важно, чтобы мы и с вами так же многосторонне и содержательно обсуждали планы развития, слаженно и дружно включались в их реализацию», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.