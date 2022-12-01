ДМИТРИЙ КРАСНОВ,

вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«В Чувашии уделяется большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Это отметил и первый вице-премьер России Андрей Белоусов, назвав нашу республику примером хорошей практики. На совещании в режиме ВКС я рассказал, как в Чувашии выстроена работа между деловым сообществом и региональным Центром экспортной поддержки. Второй год подряд мы достигаем ключевых показателей эффективности по поддержке экспортно ориентированных предпринимателей. И даже перевыполняем их. Так, растет число предпринимателей, обратившихся за помощью в Центр экспортной поддержки. За девять месяцев этого года услугами центра воспользовались почти 500 предпринимателей, что в полтора раза больше годового плана. Но самое главное — 48 компаний с помощью господдержки в прошлом году заключили контракты и поставили свою продукцию за границу. За первые три квартала текущего года таких предпринимателей — 32, и это не предел!»