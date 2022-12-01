Вышитая карта в Москве: детали и подробности

На презентацию Вышитой карты России с четырьмя новыми регионами собрались представители многих федеральных СМИ — телеканалов Россия-1, НТВ, «Звезда», а также информагентства ТАСС, «Российской газеты», «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды».

«Полотно поражает своими масштабами: его размер три на шесть метров, весит оно 50 килограмм», — делились впечатлениями журналисты НТВ. «Вышитая карта выглядит как красочное мозаичное полотно, каждый фрагмент которого — настоящее и неповторимое произведение искусства, — восхищался корреспондент «РГ». — На этой карте за каждым орнаментом, за каждым стежком — культурный код того или иного региона».

Целый фильм о презентации сняла руководитель творческого проекта «Жизнь прекрасна» Светлана Дианова.

Участницы этого проекта вышили для карты два фрагмента — Москву и Московскую область. Вжившись в роль тележурналиста Светлана не только засняла саму церемонию, но и взяла интервью у Олега Николаева, Надежды Бабкиной, а также у сенатора из Чувашии Николая Владимирова, который запечатлевал на камеру панно, вышитое мастерицами из Подмосковья. По словам Владимирова, снимок он сделал по просьбе своего коллеги, сенатора от Московской области.

Но главными героинями 50-минутного фильма стали, конечно, мастерицы-вышивальщицы. Перед началом презентации они радовались возможности увидеть карту вживую («на фотографиях не то, нет такой энергетики»), мечтали прикоснуться к ней («если разрешат»), и готовились обмениваться опытом с коллегами по вышиванию карты.

Сюрприз на презентации ждал руководителя ансамбля «Русская песня» Надежду Бабкину.

В ходе праздничной церемонии был зачитан Указ о награждении ее медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». «Вот это да!» — искренне удивилась народная артистка России, вышла в центр импровизированной сцены и даже показала Главе Чувашии, куда именно надо прикрепить медаль. А затем поблагодарила и Олега Николаева, и всю команду, которая работает в Чувашии: «Это удивительные люди, поверьте, я знаю, что говорю».

Награды в этот вечер достались не только Бабкиной. Благодарность Главы Чувашской Республики получил и ряд сотрудников Московского государственного академического театра «Русская песня».

Презентовали в Москве и книгу-альбом «Вышитая карта России».

Альбом этот — как красочный учебник по истории народного творчества — вышивке: в нем можно не только рассмотреть фрагменты карты и полюбоваться на вышитые панно, но и узнать об особенностях вышивки, в том или ином регионе страны. Каждый участник проекта «Вышитая карта России» получил в подарок это уникальное издание. Некоторые успели даже «дополнить» альбом автографами Надежды Бабкиной, Олега Николаева и ведущей церемонии Анны Шатиловой.

А завершился праздник гала-концертом «Звезды народного искусства», организованном Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова. Нашу республику на концерте представил Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца.